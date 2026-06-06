Escenario de vida

¿Quién vigila la elección del contralor de Cuentas?

La decisión puede influir en la calidad de la fiscalización estatal y la confianza ciudadana.

Mientras gran parte de la atención pública suele concentrarse en las disputas políticas del momento, existe un proceso que avanza con mucho menos ruido, pero cuyo impacto puede ser determinante para el futuro de la transparencia en Guatemala: la elección del próximo contralor general de Cuentas.

Es indispensable que el proceso esté blindado frente a cualquier posible conflicto de interés o influencia indebida.

La Contraloría General de Cuentas es la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos, supervisar la ejecución presupuestaria y velar por que los fondos de los contribuyentes sean administrados conforme a la ley. Es, en esencia, la entidad responsable de vigilar a quienes administran el dinero de todos los guatemaltecos. Por lo tanto, amigo lector, es de gran importancia que le prestemos toda nuestra atención, pues se trata de una decisión que puede influir directamente en la calidad de la fiscalización estatal, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones y lo que pueda devengarle al pueblo.

Actualmente, se desarrolla el proceso de integración de la comisión de postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos que posteriormente será enviada al Congreso de la República para la designación final del nuevo contralor. No es un procedimiento técnico, sino uno de los ejercicios de mayor relevancia para el fortalecimiento democrático del país.

Causa atención que en las últimas semanas, diversas voces de la sociedad civil han expresado preocupación. Entre ellas destaca Foro Guatemala, que ha llamado la atención sobre posibles influencias que podrían afectar la objetividad de la selección y ha insistido en la importancia de que la ciudadanía observe atentamente cada etapa del proceso. Si lo dice Foro Guatemala, alguna razón ha de tener.

No obstante, sus advertencias no deben interpretarse como una condena anticipada contra persona alguna. Sin embargo, dentro de otros debates han surgido cuestionamientos relacionados con la participación e influencia de determinados actores universitarios y políticos. Entre los nombres mencionados aparece Walter Mazariegos, quien ha ejercido la rectoría de la Universidad de San Carlos en medio de controversias e impugnaciones sobre los procesos electorales universitarios que lo llevaron al cargo.

Por ello, diversos sectores críticos sostienen que la elección del próximo contralor reviste especial importancia debido a que la Contraloría General de Cuentas emite finiquitos y certificaciones que pueden convertirse en requisitos determinantes para futuras postulaciones a cargos públicos. Desde esa perspectiva, es indispensable que el proceso esté blindado frente a cualquier posible conflicto de interés o influencia indebida.

No corresponde a este espacio afirmar la existencia de tales intenciones, sino únicamente que la elección final del contralor se desarrolle bajo los más altos estándares de transparencia, independencia y rendición de cuentas sin redes de influencia, sin intereses particulares o concentraciones excesivas de poder. Por ende, la vigilancia ciudadana debe aumentar.

Por eso, más que centrarnos en nombres específicos, ¿existen suficientes garantías de independencia en esta elección? ¿Se están privilegiando la capacidad profesional, la honorabilidad y la experiencia de los candidatos?

Estas preguntas son particularmente relevantes cuando se trata de elegir a la persona encargada de fiscalizar miles de millones de quetzales en recursos públicos y de supervisar la gestión de las instituciones del Estado. Una ciudadanía informada, atenta y comprometida con la defensa de las instituciones que pertenecen a todos es lo que cuenta. Escríbame. ¿Sigue Ud. el proceso?