Con otra mirada

Rafael Pérez de León, arquitecto pluritemporal

Rafael Pérez de León (1896-1958) pertenece a la llamada Generación de 1920.

Rafael Pérez de León (1896-1958) pertenece a la llamada Generación de 1920, grupo de intelectuales que marcó un hito en la historia de Guatemala por su papel clave en el derrocamiento de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Compartió con ellos amistad e intereses ciudadanos, compromiso político, aporte sociocultural, nacionalismo e indigenismo. En 1922, junto a Miguel Ángel Asturias y David Vela, fundó la Universidad Popular.

Del neoclasicismo al modernismo, en el que se formó y sobresalió; es decir, más de tres décadas de evolutivo diseño arquitectónico.

Estudió en el Instituto Central para Varones, donde se graduó de bachiller. En 1913 entró a la Academia de Bellas Artes, junto a José Luis Balcárcel y Óscar González Goyri, graduándose con honores en 1927. Condición por la que obtuvo una beca para estudiar Ingeniería y Arquitectura en Beaux Arts, París, en donde se graduó en 1936.

Ante los daños causados por los terremotos de 1917-18, diseñó y construyó la actual cúpula de La Merced, elevada sobre un tambor octogonal con ventanas. El Palacio de Mármol, donde terminaba el Bulevar 30 de junio, hoy Avenida de La Reforma, sufrió serios daños y fue demolido. Jorge Ubico decidió levantar en ese lugar el Monumento a los Próceres de la Independencia, 1935; proyecto que se encargó al escultor Rafael Yela Gunther y su construcción al arquitecto Pérez de León. Con la política educativa del presidente José María Orellana se construyó la Escuela de Artes y Oficios, según el proyecto de Pérez de León, quien en 1924 inició la obra. Propuso una arquitectura innovadora; conservó algunas características del neoclásico imperante e introdujo el art nouveau, como sello distintivo de la nueva era. Hoy, sede del Ministerio de Educación.

Entre sus obras más destacadas durante el gobierno de Jorge Ubico están: aeropuerto La Aurora 1936, Sanidad Pública 1937, junto a Roberto Cordón M., Parque de Centroamérica, Quetzaltenango 1938, junto a Martín Quijivix y Macario Ixcok; Casa Presidencial 1940, Palacio de Correos y Telégrafos 1941, Palacio Nacional 1943, junto al arquitecto Enrique Riera y el ingeniero Luis Ángel Rodas, y Monumento a la Raza Indígena 1943, templete neoclásico en el bulevar Liberación sostenido por 22 columnas.

Durante el primer gobierno de la Primavera Democrática fue ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. Entre sus obras, destaca el conjunto de la Biblioteca Nacional y Archivo General de Centroamérica 1948-1957, de un prístino modernismo racionalista.

Con sus proyectos buscó revitalizar espacios urbanos existentes, su sostenibilidad y mejor calidad de vida, integrando a la arquitectura la historia y la cultura nacionales. La pluritemporalidad que le atribuyo, radica en que supo adaptarse a su tiempo y realidad política, en función de los intereses y gusto de los gobernantes: desde el neoclasicismo, art nouveau y art déco, al modernismo, en el que se formó y sobresalió; es decir, más de tres décadas de evolutivo diseño arquitectónico.

Se casó con Narcy Riera, con quien tuvo tres hijos: Rafael, Enrique y José Luis Pérez Riera, quienes heredaron sus bienes, incluyendo la casa paterna en la avenida Simeón Cañas. De entre ellos, Enrique negoció la propiedad, llegando a un acuerdo satisfactorio. La casa pasó a ser la casa de la familia integrada por Enrique Pérez Riera con María Eugenia Cruz Rubio y sus hijos Rafael, Enrique, Silvia, Fernando y Ana Lucía Pérez Cruz.

Enrique Pérez Riera fue médico, especializado en Anestesiología, por lo que los ahora nietos de Rafael Pérez de León decidieron convertir la casa familiar en Museo de Arquitectura y Anestesiología, contribuyendo de esa manera a enriquecer el valor sociocultural del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.