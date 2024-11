Rincón de Petul

Redadas; pensamientos, datos y dos consejos

Nunca vi tan encaminado un plan de aniquilamiento de sociedades migrantes.

Entienda esto: Las redadas que prometió el presidente electo de los Estados Unidos, y cuya planificación está hoy bien encaminada, son una barra de dinamita sobre el proyecto de vida de millones de paisanos. Muchos de los cuales, creo, hoy, no se han ni dado por apercibidos del tsunami que a muchos de ellos se les aproxima. He notado una cierta confusión, por lo que aquí le aclaro. Si usted aún compara las deportaciones que persigue Trump con las de años anteriores, es porque usted aún no ha investigado bien de qué se trata esto. Los presidentes anteriores deportaron mayoritariamente a personas capturadas mientras buscaban ingresar al país. También, priorizaron expulsar a indocumentados que además violaran leyes o cuyos actos comprobados demostraron ser un peligro a la sociedad. Pero lo que iniciará el 20 de enero, cuando el movimiento Make America Great Again tome asiento en las más importantes oficinas de Washington, es algo radicalmente diferente. Hoy, más que nunca, persiguen a quien ya vive ahí. Y, creo, buscan hacerlo con el sadismo que es propio de un degenerado.

La redada de Postville, Iowa, en 2008 y las de Misisipi, en 2019, fueron tragedias humanas a las que imploro que hoy se les ponga atención. Son, en la historia reciente, el modelo del que estoy convencido se harán réplicas a lo largo del 2025. En Iowa, agentes federales durante la gestión de Bush, aparecieron un día inesperado en una fábrica de carnes donde tenían conocimiento de su nutrida población laboral inmigrante. 398 fueron capturados ese día y la mayoría luego deportada. De todas las nacionalidades posibles, ponga atención a esto: el 72% (290) fueron guatemaltecos. Luego, otro fatídico día, solo que en 2019, en 6 pueblos de Misisipi simultáneamente ejecutaron 7 redadas. Ahí capturaron a 680, de los cuales, más de una cuarta parte eran compatriotas.

El experimento de Postville luego se abandonó con justa razón. El costo para el gobierno federal fue gigantesco, mientras que el resultado fue absurdo y pequeño. Dinamitaron a una comunidad, pero había miles de otras que siguieron funcionando como siempre. De hecho, atrayendo aún a más extranjeros para hacer los trabajos menos apetecidos. Aún así, repitieron el ensayo en Misisipi. Nuevamente, el show se ejecutó, a pesar de que comprobado estaba que aniquilar a una entre miles de comunidades no varía las tendencias demográficas. Pero, insisto. Hay sádica intención en los ejecutores. Note esto: Las de Misisipi se ejecutaron en el primer día de escuela de los niños. Ellos, al regresar a casa se enteraron de lo que sucedió. El trauma, dicen, ha sido insuperado.

Nunca vi tan encaminado un plan de aniquilamiento de sociedades migrantes. Preocupado, dejo un dato; y dos recomendaciones. El dato es sobre quiénes dirigirán las operaciones. Stephen Miller, jefe adjunto del gabinete y asesor; y Tom Homan con un título tan chusco como repulsivo: El Sar de la Frontera. Los últimos dos, acompañaron la primera presidencia Trump en sus visiones más oscuras. Diseñaron e implementaron, entre otras, Tolerancia Cero, que incompasivamente raptó a los niños de sus padres en la frontera. El trauma fue tal, que debieron recular. Ahora, Homan, harto de que se le pregunte, responde sobre lo que sucedió que “no le importa una mierda”. Detalle que ilustra su humanidad. Se me acaba el espacio, pero quiero dejar dos consejos: 1. Las redadas sucederán en lugares de trabajo hiper-poblados. Fábricas, plantas de procesamiento de alimentos, de carnes. Los familiares que trabajan en esos lugares llevan más peligro en 2025. Y 2. Tramiten documentos consulares. Pasaportes al día, los papeles de los niños en orden, incluyendo la nacionalidad guatemalteca. Que la providencia acompañe.