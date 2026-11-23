Políticas públicas

Remesas que compran menos

El menor dinamismo de las remesas exige acelerar reformas que generen inversión y empleo formal.

En un reciente foro organizado por Fundesa sobre perspectivas económicas, un dato mereció especial atención: el Banguat prevé que las remesas aumenten solamente un 3% en dólares en 2027, frente a una inflación esperada cercana al 4% el próximo año. Esto querría decir que, con un tipo de cambio estable, el poder adquisitivo de las remesas se reduciría alrededor de 1% en términos reales. Si el quetzal se aprecia, la pérdida sería mayor. Tras años de rápida expansión, el ingreso que sostiene a tantas familias podría empezar a comprar menos.



Es cierto que la cifra anual absoluta en dólares seguiría marcando récords, pero también lo es que su capacidad para pagar alimentos, transporte o educación retrocedería. Las familias con mayor dependencia de estos envíos tendrían que ajustar gastos. El comercio y los servicios de sus comunidades sentirían también el efecto. El consumo perdería impulso y, con él, una fuente importante del crecimiento del PIB guatemalteco.



¿Estamos ante un cambio estructural? Aún resulta prematuro darlo por demostrado. El salto de 2025 eleva la base de comparación. El empleo de los migrantes y la política migratoria estadounidense condicionan los envíos. Pero conviene prepararnos para una etapa de aumentos modestos en el monto de remesas que recibimos. Planificar suponiendo que volverán indefinidamente las tasas de dos dígitos sería una apuesta imprudente. Las repercusiones de la posible desaceleración de los flujos de remesas impactarían sobre las cuentas externas: un menor dinamismo de las remesas moderaría el aporte de transferencias a la cuenta corriente. A la vez, un consumo menos vigoroso frenaría las importaciones y amortiguaría ese efecto. El saldo final dependerá también de las exportaciones, la inversión y los precios internacionales.

Este escenario hace que sea más urgente una agenda largamente postergada.



En el mercado cambiario podría atenuarse la presión hacia la apreciación del quetzal. Eso daría algún alivio a los productores que compiten con el exterior, aunque una eventual depreciación encarecería las importaciones. El banco central podría necesitar comprar menos divisas y dejar de acumular reservas o hacerlo más lentamente. Una eventual pérdida de reservas internacionales dependerá del balance completo de flujos y de sus intervenciones. La política cambiaria deberá preservar su orientación técnica y permitir los ajustes que requieran los fundamentos.



La clara posibilidad de que ocurra este escenario hace que sea más urgente una agenda largamente postergada. Guatemala necesita ampliar sus fuentes de ingreso mediante inversión, exportaciones y empleo formal. Para ello hacen falta carreteras y puertos funcionales, energía competitiva, formación pertinente y trámites previsibles. El mercado de capitales puede movilizar ahorro hacia proyectos productivos. Todo ello requiere certeza jurídica: proteger la propiedad, hacer cumplir contratos, modernizar la resolución de disputas y reducir la discrecionalidad administrativa. La independencia del Banguat y unas finanzas públicas prudentes ayudarían a preservar la confianza necesaria para invertir. Por el contrario, incrementar el déficit fiscal o financiar gasto permanente con deuda creciente estrecharía nuestro margen de respuesta.



Las remesas han permitido a millones de hogares mejorar sus condiciones de vida. Ese esfuerzo de nuestros compatriotas merece que construyamos aquí oportunidades duraderas. Prepararnos para un menor dinamismo en las remesas exige elevar la productividad y generar ingresos propios. Cada año de reformas aplazadas aumenta el costo de depender de decisiones y empleos que se encuentran fuera de nuestras fronteras.