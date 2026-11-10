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Samuel Gregg, doctor “honoris causa”

Invito a leer los libros de Gregg.

Los actos de graduación de la Universidad Francisco Marroquín son especiales, no solo por el orgullo que embarga a las familias de los graduandos en ese día, sino porque sirven de recordatorio de cuán importante es educar a la juventud. Intentamos depositar en las nuevas generaciones conocimientos prácticos, pero también valores, buenas maneras y marcos conceptuales que ayudan a cada persona a valerse por sí misma y buscar la felicidad. En la graduación del sábado 7 de noviembre se otorgó el doctorado honoris causa a Samuel Gregg, un filósofo y economista cuyos libros, ensayos y conferencias aclaran por qué la libertad está anclada en la civilización occidental.

Defiende la civilización occidental, la virtud y la libertad.

Samuel Gregg nació el 16 de julio de 1969, en la isla de Tasmania, Australia. Después de graduarse con los más altos honores de la Universidad de Melbourne, donde obtuvo una licenciatura en Historia, Literatura y Estudios Internacionales y una maestría en Filosofía Política, Sam se trasladó a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde se doctoró en Filosofía.

Sam ha publicado más de 17 libros, cuyos títulos nos permiten destilar tres de las grandes ideas que lo motivan.

Primero, Sam explica que las instituciones de la libertad permiten a las personas florecer material, cultural y espiritualmente. Lejos de ser un paraíso para desalmados empresarios que acumulan riquezas, y, paralelamente, un infierno para los oprimidos, la sociedad comercial es un ecosistema dinámico que alienta la cooperación entre una gran diversidad de personas, que día a día ponen de manifiesto la confianza y una gama de virtudes en sus interacciones mutuamente ventajosas. La virtud no solo es posible, sino más probable en un entorno de libertad, enmarcado por un Estado de derecho.

La segunda gran preocupación de Sam ha sido demostrar la íntima relación que existe entre la fe, la razón, la verdad y la libertad. Sam aplica el pensamiento de San Juan Pablo II y Benedicto XVI a la realidad socioeconómica y política. Afirma que debemos valorar tanto la razón como la fe, y librar la batalla contra el relativismo moral o las deidades irracionales. El Dios cristiano es Logos, es razonable, y Él encargó a la humanidad la tarea de hacer avanzar el conocimiento, desde las ciencias naturales hasta la innovación empresarial. En esta línea, Sam se ha esforzado por demostrar que el liberalismo clásico no riñe con la fe. Él busca subsanar la falta de formación en economía política entre los religiosos, puesto que ellos reciben una rigurosa formación en filosofía y teología, pero casi nunca estudian sistemáticamente la economía política.

Tercero, Sam lucha contra posturas proteccionistas. En su libro The Next American Economy, Gregg enumera los argumentos utilizados por la izquierda y la derecha en favor del dirigismo estatal, y procede a demostrar cómo el proteccionismo, la regulación industrial y del corporativismo conllevan elevados costos sociales. Sam ha escrito extensamente sobre el efecto corruptor y empobrecedor del capitalismo crony, o el mercantilismo, y el populismo. Las estructuras económicas actuales están enfermas por culpa del intervencionismo estatal, y no de un exceso de libertad.

Recién publicó un nuevo libro, La Civilización del Comercio: Manos invisibles y la búsqueda de la felicidad. La sociedad comercial trasciende al mercado, explica Sam, y se construye sobre la tradición, la virtud y el derecho. La civilización occidental enfrenta una doble amenaza: el racionalismo, que sugiere que se puede corregir las dinámicas mercantiles desde arriba y, en segundo lugar, cierto desdén romántico por la vida comercial.