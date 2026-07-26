Godot ha llegado

Se buscan aduladores

Los Estados Unidos están avanzando en sus objetivos de seguridad nacional y encuentran candidatos en la región que se alineen con sus intereses.

El gobierno de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump ha encontrado la mejor manera de alcanzar sus objetivos enmarcados en su estrategia de seguridad nacional en el hemisferio occidental, y ha sido apoyando a aquellos candidatos que aprueben, sin dudarlo, los requerimientos de Washington. No se trata tanto de negociar bilateralmente con cada país; se trata más de encontrar candidatos que adulen a Trump y hagan lo solicitado, respondiendo con un rotundo ¡Sí, señor!

Se trata más de encontrar candidatos que adulen a Trump y hagan lo solicitado.

Con base en los patrones que se observan en varios candidatos y mandatarios latinoamericanos que han buscado activamente el respaldo de Trump, se destaca que tengan un discurso de derecha o ultraderecha: mano dura contra el crimen, rechazo a todo lo que consideren comunismo o socialismo, así como un rechazo a la izquierda regional, como es el caso de un Javier Milei, en Argentina. El éxito para un candidato se traduce en un gesto público de acercamiento a Trump, como viajar a Mar-a-Lago o a la Casa Blanca antes o durante la campaña, buscando fotos y reuniones que puedan capitalizar electoralmente, como lo hizo Daniel Noboa, de Ecuador, semanas antes de la elección. Si ese acercamiento no se logra, entonces, un consentimiento público sumado de elogios por parte de Trump es lo segundo más deseado. Tal fue el caso de Abelardo De la Espriella como “inteligente, fuerte y decidido”, y pidió apoyo para su candidatura.

Recordemos que las prioridades de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos son la seguridad fronteriza, el combate del narcoterrorismo en el hemisferio y asegurar el acceso militar y comercial a territorios estratégicos; frenar la migración masiva, considerada una amenaza primaria vinculada al crimen organizado, incluso mediante operaciones en terceros países; y contener la influencia de China y Rusia en la región mediante contención económica, innovación tecnológica y el fomento del nearshoring/friendshoring, especialmente frente al control chino de tierras raras y minerales críticos. Tomando esto en cuenta, el candidato o mandatario estará alineado en temas como la lucha contra el narcotráfico, la contención de la migración irregular, así como recibir migrantes deportados y sumarse a iniciativas de seguridad promovidas por Washington como el Escudo de las Américas.

El patrón regional no se limita a una cuestión de declaraciones y adulación ideológica, sino más bien de pragmatismo y alineación con Washington. Sobresale el caso de Nayib Bukele, en El Salvador, cuya formación política la hizo precisamente como miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido históricamente comunista y que durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén adoptó las prácticas del “socialismo del siglo XXI”. Bukele fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador durante estos gobiernos, y hoy figura como aliado por su estrategia de mano dura contra pandillas y su colaboración migratoria con Washington. Un caso más llamativo es el de Delcy Rodríguez, en Venezuela, que más que presidenta encargada de Venezuela parece funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Si bien esta dinámica genera lecturas opuestas, puesto que para algunos se trata de un pragmatismo geopolítico beneficioso que genera acceso a mercados, seguridad e inversión, otros la interpretan como subordinación ideológica o injerencia electoral de EE. UU. en procesos internos. A Washington le es indiferente esto, siempre que logre sus objetivos, pero es importante observar las actitudes de nuestros candidatos, que ya están arrancando motores para las elecciones del próximo año. ¡Feliz domingo!