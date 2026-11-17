De mis notas

Señales para tomar nota

Un mundo con superinteligencia artificial en medio de ideologías y líderes con mentalidad de chimpancé.

Comienzo por poner en la mesa la crisis aérea que paralizó los despegues en Estados Unidos la semana pasada.



Ahora observemos cómo la historia tiende a ser cíclica: guerras, pandemias, terremotos, todo en alguna parte de la historia ha pasado, y ha sido una peor que la otra. La Primera Guerra Mundial fue catastrófica, sangrienta, dolorosa y tuvo efectos profundos en la nueva conformación de Europa. Con Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial, quedó expuesta nuestra fragilidad, al ser incapaces de convertir el progreso científico en devastación y de llamar a ese horror, un “mal menor”.



Pocos están conscientes de las grandes hambrunas de China, Etiopía y África. La historia tiene un enemigo en el olvido y un aliado en la memoria para recordar la estupidez humana. Hasta el día de hoy se defienden ideologías con la mentalidad del chimpancé y se promueven líderes con el fanatismo más ignorante, bárbaro y cruel.



La situación actual está en una de esas etapas cíclicas. En parte empujada por esos fenómenos geopolíticos con su abanico de liderazgos extremos; en parte, por la avasalladora incursión de la inteligencia artificial y la posibilidad de una mejora (recursiva); es decir, sistemas capaces de intervenir en su propio perfeccionamiento. Antes, los programadores escribían códigos para desarrollar software; hoy pueden pedirle a Claude Fable 5.2, de Anthropic, mediante un prompt, que cree juegos, aplicaciones o programas utilizando “agentes”, esos bots, con capacidades individuales para hacer tareas específicas. Anthropic informó el 9 de noviembre que “el modelo” coordinó más de mil subagentes durante ocho días para construir un prototipo funcional de sistema operativo.

Son muchas las señales y la matrix no quiere que tomemos nota.



Ahora volvamos a la crisis aérea que paralizó los despegues de una potencia mundial durante varias horas, en un sistema con 30 años de antigüedad. Este episodio puso en evidencia su fragilidad y obliga a preguntarse por su vulnerabilidad ante posibles ciberataques. Aunque, por supuesto, la FAA informó que no hay indicios de que este haya sido uno.

El cuadro se agrava ante las tensiones que se viven en Europa: huelgas, motines y ataques informáticos que alcanzan incluso los sistemas de refrigeración y bancos de sangre. Ya en 2025 Europa sufrió un ciberataque contra un proveedor de sistemas de registro y embarque que alteró operaciones aeroportuarias.



¿Por qué será que la Unión Europea desarrolla, de octubre a noviembre, un ejercicio de respuesta a crisis híbridas, y en Estados Unidos se han programado para noviembre y diciembre ejercicios y entrenamientos para proteger sistemas industriales? Además, el Pentágono impulsa Fortress America, según el cual el objetivo es que las principales bases del territorio continental mantengan operaciones esenciales durante 90 días sin apoyo externo.



¿Qué nos dice todo esto? Las inferencias son evidentes. Estamos ante un nuevo ciclo con horizontes de posibles crisis muy probables.



Y si agregamos a lo anterior que una creciente mayoría de los votantes cree más en la ficción que en los hechos, en las mentiras que en las verdades, pensemos en un futuro incierto y adivinaremos.

“El prudente ve el peligro y se aparta; el ignorante sigue adelante y sufre las consecuencias”. Proverbios 22:3.