Pluma invitada

Sinergia e integridad: el reto de la gestión pública

No se trata de privatizar lo público, sino de profesionalizarlo con ética.

La sinergia —entendida como la suma de fuerzas donde el resultado final es sustancialmente superior a la acción aislada de las partes— entre el sector público, la empresa privada y la academia representa una de las lecciones más profundas que se rescatan de la filosofía de la Universidad de Notre Dame.



Instituciones de este calibre han consolidado ecosistemas de innovación de clase mundial (como su IDEA Center), donde la academia, las dependencias públicas y la iniciativa privada no operan de forma aislada ni fragmentada, sino que convergen estratégicamente para transformar la investigación científica y el conocimiento teórico en soluciones prácticas y viables para el desarrollo.



A nivel global, la teoría moderna de la administración demuestra que esta colaboración multisectorial es indispensable para enfrentar la complejidad de los desafíos contemporáneos.



La gestión pública se enriquece enormemente cuando adopta herramientas de eficiencia, innovación tecnológica y visión técnica provenientes del sector corporativo, al tiempo que incorpora el rigor metodológico y la evidencia científica que aporta la academia.



En este esquema, la función estatal no pierde vigencia ni se debilita; por el contrario, evoluciona hacia un rol orientador, normativo y regulador, cuya responsabilidad fundamental es garantizar que las inversiones y el conocimiento se traduzcan en bienestar colectivo duradero.

La gestión pública se enriquece enormemente cuando adopta herramientas de eficiencia, innovación tecnológica y visión técnica provenientes del sector corporativo.



Para que esta sinergia sea efectiva, sostenible y armoniosa, debe fundamentarse en un modelo sólido de gobernanza colaborativa. Esto implica la creación de espacios institucionales de diálogo permanente donde el sector privado aporte dinamismo, capital y capacidad de ejecución; la academia guíe mediante la investigación aplicada, el análisis prospectivo y la formación de talento calificado; y el Estado ejerza su función tutelar con reglas claras, seguridad jurídica y una visión de largo plazo.



Cuando los roles de cada actor están claramente delimitados, la alianza entre sectores deja de ser una meta abstracta y se convierte en un motor real de transformación económica y social.



Asimismo, la clave de este modelo radica en la complementariedad institucional. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo y financiamiento de proyectos estratégicos no sustituye la responsabilidad indelegable del sector público, sino que le permite optimizar el uso de sus recursos e intensificar sus capacidades en áreas críticas como la planificación territorial, la protección de los bienes comunes y la garantía de continuidad de las políticas públicas.



Para consolidar una alianza duradera y legitimada ante la sociedad, es indispensable fundamentar este proceso en tres pilares esenciales: transparencia absoluta, contrapesos institucionales efectivos y marcos rigurosos para la prevención de conflictos de intereses.



El diálogo constructivo entre lo público, lo privado y lo académico representa la vía más sólida e idónea para diseñar políticas públicas eficaces, infraestructura moderna, servicios de calidad y oportunidades reales para las futuras generaciones.