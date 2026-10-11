Rincón de Petul

Superar los retos del voto en el extranjero

Las distancias y el miedo no parecen explicar, por sí solos, los raquíticos resultados.

La elección presidencial en el extranjero es tan solo uno de los aspectos donde como país tenemos una deuda pendiente con quienes viven afuera de las fronteras. Elegir y ser electo es un derecho constitucional, no importa dónde se viva. En 2016 fuimos uno de los últimos países de la América continental en permitir este tipo de eventos. Pero, realmente, es como si nunca se hubiera hecho. Para 2019, los votos logrados fueron apenas 734. Sí, leyó bien. Solo 734 personas donde, encima, asumo, están incluidos los votos de quienes participaron en la organización de ese evento fallido. La pena ante el fracaso notorio parece no haber sido suficiente aliciente para corregir rumbos. Cuatro años después, en las elecciones de 2023, los votos captados entre los millones de compatriotas que viven en EE. UU. fueron apenas 1443.



Dicen que las victorias tienen muchos padres, mientras que las derrotas suelen terminar huérfanas. Este es un caso donde ese refrán se confirma, y al presentar los malos resultados terminamos escuchando declaraciones erráticas por parte de las autoridades que vienen a nublar más el camino, de frente al futuro. Interinstitucionalmente, se terminan echando el muerto. En un esfuerzo por aportar hacia el futuro, aquí listo tres puntos para cuestionar explicaciones que se usan como excusas para justificar lo que termina evidenciándose como mala planificación y ejecución.

En 2024, el partido Guatemala vs. Argentina reunió más de 50 mil espectadores en la capital estadounidense.