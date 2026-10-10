Escenario de vida

Taiwán trae buenas nuevas: bambú, buses eléctricos y esperanza ambiental

El bambú es un recurso productivo y aliado frente al cambio climático.

La llegada a Guatemala del canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, puso en primera plana una relación bilateral que, más allá de los vínculos diplomáticos, ofrece oportunidades concretas para impulsar el desarrollo, la tecnología y la sostenibilidad ambiental de nuestro país.

Al construir con bambú podemos obtener una vivienda digna y a la vez hermosa.

Acompañado por una delegación de empresarios taiwaneses, el canciller promovió iniciativas en salud, ciberseguridad, telecomunicaciones, ambiente, inversión y transporte. Entre ellas, despertaron mi interés el ensamblaje de autobuses eléctricos y el aprovechamiento del bambú como recurso productivo y aliado frente al cambio climático.

¡Autobuses eléctricos hechos en Guatemala! Con tanto tormento con el tráfico y el costo de la gasolina, la posibilidad de que nuestro país comience a ensamblar autobuses públicos eléctricos a partir de 2027 me parece fascinante y representa una noticia alentadora. La propuesta contempla iniciar con componentes previamente armados e incorporar progresivamente procesos y mano de obra local. Si se concreta según lo anunciado, podría generar empleos, desarrollar capacidades industriales y abrir oportunidades para abastecer otros mercados centroamericanos.

En una nación donde el transporte público necesita modernizarse, la electromovilidad puede contribuir a reducir la contaminación del aire y las emisiones asociadas al transporte, siempre que avancemos también hacia una matriz eléctrica cada vez más limpia y una infraestructura adecuada de carga.

El bambú: nuestro acero ecológico. Hace varios años tuve la oportunidad de documentar para la televisión el potencial de esta extraordinaria planta. No solo es un material relativamente barato, sino muy lindo a la vista. Su crecimiento rápido, su versatilidad y sus múltiples aplicaciones permiten imaginar una industria capaz de generar ingresos rurales, recuperar terrenos degradados y ofrecer materiales renovables para la construcción y otros sectores productivos.

En un territorio expuesto a temblores y actividad volcánica, no hablo solamente de construcción de casas de bajo costo con bambú, sino también de muchos otros tipos de residencias. Sus formas orgánicas y cálidas pueden producir espacios de gran belleza, mientras que su ligereza y flexibilidad ofrecen ventajas para determinadas estructuras. Pienso que vale la pena construir con bambú, porque con esta planta podemos obtener una vivienda digna y a la vez hermosa.

Entre otros ofrecimientos de Taiwán está la transferencia de tecnología, con formación de trabajadores, investigación y la participación de productores nacionales. Todo esto es fundamental para que lo que ha sido anunciado por Taiwán trascienda el papel.

Quiero felicitar a la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chang, por la celebración de la Fiesta Nacional taiwanesa, un acontecimiento inolvidable que permitió estrechar los lazos de amistad entre nuestros pueblos.

La relación entre Guatemala y Taiwán, que suma 92 años, tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la cooperación internacional puede traducirse en bienestar, innovación y respeto por la naturaleza. Como periodista y ambientalista, espero que el bambú deje de ser algo poco aprovechado, que los autobuses eléctricos se conviertan en una realidad y que estas iniciativas abran camino a un país más limpio, resiliente y próspero.

Porque proteger el ambiente no significa renunciar al desarrollo: significa aprender a desarrollarnos mejor. Y si Taiwán logró llegar a potencia mundial en tan solo unas décadas, por qué no luchamos en superarnos nosotros también y así lograr lo que nunca creímos posible. Como he dicho siempre, “despertando la conciencia del individuo nace la esperanza de un planeta mejor”. (Instagram.com/vidaamordepaz_oficial_)