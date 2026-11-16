Criterio urbano

Taiwán y Guatemala, una amistad de años

Un potencial de crecimiento enorme para ambos países

La semana pasada fui invitado por la Embajada de la República de China (Taiwán), a una visita a su país con una delegación de académicos y centros de estudios que tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las políticas e instituciones que han hecho de la isla un referente mundial en innovación, competitividad y gestión pública.



Muy agradecido por esta gran oportunidad para fomentar mayor desarrollo.

Sin duda fue un viaje espectacular para entender mejor el desarrollo de una economía que a principios de los 80 tenía un PIB per cápita similar al nuestro y que en los últimos años logró desarrollarse para ahora ser una economía con un PIB per cápita casi seis veces mayor al nuestro. Este crecimiento vino de la mano con un impulso a su propio capital humano, a un fortalecimiento de la capacidad institucional, especialmente al servicio civil y una inversión en infraestructura que les ha permitido mejorar su movilidad y capacidad competitiva.

Si bien Taiwán y Guatemala tenían una formación bruta de capital fijo respecto del PIB similar en 1950, el crecimiento de la inversión llegó a 40% en 1974, mientras que Guatemala su punto más alto fue 27% del PIB en 1978. Las cifras más recientes al 2026 reportan una inversión total respecto del PIB de 25% en Taiwán y apenas 17% en Guatemala (una cifra insuficiente para un país que está urbanizándose y creciendo al 4.3%).

El futuro de Taiwán es prometedor, es el epicentro mundial del hardware para inteligencia artificial (IA) de la fabricación de semiconductores, produce más del 90% de los chips para IA del mundo y más del 95% de sus servidores para IA, a través de gigantes del sector como TSMC.

Taiwán y Guatemala llevan más de nueve décadas de relación. La amistad arrancó en 1933 con la apertura del consulado general de la República de China en el país y, desde entonces, ha sobrevivido cambios, crisis y ha visto la resiliencia de los tiempos, aún con las presiones internacionales. Hoy, Guatemala es el país con la mayor población de los 12 Estados que reconocen a Taiwán, y se tiene una oportunidad de oro para que ambos países aprovechen esta relación.

La visita me dejó tres grandes conclusiones: la primera es que, por razones económicas, la relación con Taiwán es muy importante, nuestras exportaciones siguen creciendo al 5.6% anual, fortaleciendo una relación clave para fomentar mayores oportunidades. Esto con un impulso crítico en los últimos años de azúcar, café y camarón, con un gran potencial de crecimiento en bebidas, aluminio y artículos de vestir.

La segunda es que todavía hay espacio para aumentar la inversión de Taiwán en el país hacia los grandes motores de crecimiento. Debemos aprovechar las reformas estructurales aprobadas en los últimos años en materia de alianzas púbico-privadas, infraestructura vial prioritaria y puertos, así como de concesiones municipales, para mostrar portafolios de inversión estructurados a los que inversionistas de Taiwán puedan invertir, logrando con ello mayor acercamiento entre ambos países y aprovechando la tecnología de Taiwán para invertir en proyectos de infraestructura crítica.

Y tercero, tal vez el que apenas se empieza a explorar: aumentar el relacionamiento entre Taiwán y Guatemala, para que desde diferentes sectores se vean las oportunidades entre ambos países en temas relacionados a capital humano, pero también en tecnología, arte, cultura, gastronomía, turismo y energía (nunca había visto tantas torres de energía en un país).

Por ello, agradezco al Gobierno de Taiwán, y a su embajada acá en Guatemala, por esta gran oportunidad que seguramente tendrá más frutos para el desarrollo del país.