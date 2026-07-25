Con otra mirada

Timbre de Arquitectura, triste realidad

Entre los asistentes quedó un mal sabor de boca. El problema no es conmigo, es con 8,000 agremiados.

Este año, el Timbre de Arquitectura cumple 50 años, por lo que el Colegio de Arquitectos invitó a un encuentro sobre su revisión. Por ser de interés gremial, cedo este espacio al colega Ramiro Soria Estrada, quien tuvo una incómoda, aunque estimulante experiencia.

“La semana pasada asistí a una reunión en el Colegio de Arquitectos convocada sobre la vigencia del timbre y su reforma, que no ha producido cambios sustantivos. Llegué puntual a la cita de las 18:00 horas junto a otros 30 agremiados, en su mayoría de la tercera edad. Fue grato reencontrar colegas que no veía hacía muchos años.



“El presidente del timbre, José Luis Gándara, acompañado de las colegas Silvia Melgar y Alba Dilia Viana, presentaron un ‘Taller’ comparando el reglamento vigente con propuestas de modificación. La introducción fue pobre; la filosofía y objetivos del timbre fueron materia ausente. Participaron el actuario licenciado Ramón López y el abogado Sergio Paredes.

Prefiere aumentar el monto de la cuota mensual, en lugar de resolver el problema de fondo.

Al conocer las reformas, surgieron puntos preocupantes: