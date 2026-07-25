Con otra mirada
Timbre de Arquitectura, triste realidad
Entre los asistentes quedó un mal sabor de boca. El problema no es conmigo, es con 8,000 agremiados.
Este año, el Timbre de Arquitectura cumple 50 años, por lo que el Colegio de Arquitectos invitó a un encuentro sobre su revisión. Por ser de interés gremial, cedo este espacio al colega Ramiro Soria Estrada, quien tuvo una incómoda, aunque estimulante experiencia.
“La semana pasada asistí a una reunión en el Colegio de Arquitectos convocada sobre la vigencia del timbre y su reforma, que no ha producido cambios sustantivos. Llegué puntual a la cita de las 18:00 horas junto a otros 30 agremiados, en su mayoría de la tercera edad. Fue grato reencontrar colegas que no veía hacía muchos años.
“El presidente del timbre, José Luis Gándara, acompañado de las colegas Silvia Melgar y Alba Dilia Viana, presentaron un ‘Taller’ comparando el reglamento vigente con propuestas de modificación. La introducción fue pobre; la filosofía y objetivos del timbre fueron materia ausente. Participaron el actuario licenciado Ramón López y el abogado Sergio Paredes.
Prefiere aumentar el monto de la cuota mensual, en lugar de resolver el problema de fondo.
Al conocer las reformas, surgieron puntos preocupantes:
- Prestación por maternidad: aumento de Q12,000 a Q14,000 o Q14,400 aunque originalmente era de Q5,000.
- Jurisprudencia: los casos resueltos no pueden servir de precedente.
• Cuotas : la cuota mínima mensual sube de Q50 a Q100 (100%) mientras los beneficios solo aumentan 40%.
- Jubilación: el profesional jubilado debe firmar una declaración que le prohíbe trabajar. Si lo hace, puede ser demandado y obligado a devolver lo recibido. La jubilación actual es de Q1,000 mensuales. ¿Cómo puede pensarse que por mil quetzales debamos dejar de ejercer?
- Pago del timbre: los jubilados, deben seguir pagando la cuota mínima o se suspende la indemnización.
- Mora: si la cuota mínima se paga con retraso, los timbres emitidos se entregan con sello de anulado.
- Reclamos: si se protesta, de oficio la recepcionista remite al agremiado con el abogado.
“Todo esto refleja que:
- No se respeta al agremiado.
- Se trata a los jubilados de manera indigna.
- Las prestaciones no se manejan con justicia.
- Se prefiere aumentar el monto de la cuota mínima, en lugar de resolver el problema real de recaudación.
“Otros aspectos mencionados:
- Muchos colegas han optado por no colegiarse, contratando a alguien que firme, cuando es necesario.
- Actualmente somos más de 8,000 arquitectos colegiados, pero solo unos 5,000 (62%) estamos activos; es decir, al día con la cuota mínima mensual.
- El impuesto del timbre en proyectos y documentos legales es del 1 por millar.
“Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 2000 y 2025, en Guatemala se construyeron 150 millones de metros cuadrados, con una inversión de Q500,000 millones. El timbre acumulado debería rondar los Q500 millones. Sumando recaudaciones e intereses al timbre profesional de arquitectura de empleados, el monto para enero de 2026 debió ser de Q645 millones. Sin embargo, el monto real es apenas de Q127 millones. Las cifras no cuadran. Ante mi reclamo, el presidente Gándara expresó: ‘no quiero tener problemas contigo’.
“Conclusiones
- Es necesario retomar el Colegio y el Timbre para reorientar sus funciones en beneficio de los agremiados.
- Se requiere una auditoría profunda y transparente que permita modernizar y actualizar el timbre.
- Ampliar la recaudación de forma legal y sistemática y gestionarlo con visión legal, creativa y propositiva en beneficio del conglomerado.
“Entre los asistentes, quedó mal sabor de boca. El problema no es conmigo, es con 8,000 agremiados. El presidente está jugando con los intereses del gremio: prefiere aumentar el monto de la cuota mensual, en lugar de resolver el problema de fondo. ¿No sería mejor que renuncie?”.