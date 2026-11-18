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Tiyoox, el viaje a Chinautla

La comunidad nos dijo: “Seguiremos empujando para que las municipalidades hagan lo que tienen que hacer, pero nuestra comunidad también tira la basura al río y queremos empezar por ser los primeros en dejar de contaminar. ¿Nos ayudan?”.

La primera vez que fui a Santa Cruz Chinautla me cambió la vida. Sabía de la contaminación del río Las Vacas, considerado uno de los más contaminados y contaminantes del mundo. Había visitado la biobarda de The Ocean Cleanup y conocía las montañas de basura acumuladas por el rebalse que provoca el vertedero de la zona 3 y que, como sociedad, tiramos irresponsablemente al río. Pero no había sentido lo que era vivir dentro de esa contaminación. Cuando crucé el puente, que llevaba destrozado más de 10 años por Ágatha, abandonado por la municipalidad de Chinautla, como todo el territorio…, mis ojos no podían creer la realidad con la que me encontraba.



Vi las montañas de ropa arrastrada por el río que llegan a la altura del puente; las cantidades terroríficas de camiones que llevan ripio y basura de construcción de la ciudad por caminos rurales, directamente a tirarlos al río Las Vacas; los niños jugando a la orilla del río que hemos convertido en el megacolector de aguas negras, arrastrando el 60% de las aguas negras hacia el río Motagua… Mi razón y mi corazón no estaban preparados. Vi a los vecinos acostumbrados a ser el basurero de la ciudad, a niños naciendo en ese desastre, a mamás y abuelas sin esperanza en sus ojos.



Del otro lado del puente encontré algo diferente: una comunidad organizada, con mucha dignidad, cultura, historia, amor a su territorio, sueños y un espíritu de trabajo incansable para recuperar la belleza de su mundo. Encontré a un grupo maravilloso de líderes de la Alcaldía Indígena: Juan Carlos y Gloria; el líder poqomam de Santa Cruz Chinautla, don Efraín; las Mujeres Alfareras y los Jóvenes por Chinautla.



La comunidad, ante la desesperación de vivir las amenazas diarias causadas por la contaminación y la destrucción, interpuso un amparo contra la municipalidad de Chinautla, que ganó. La sentencia del juez involucra a las municipalidades de Guatemala, Mixco y Chinautla… El plazo ya venció y no han hecho nada.

El 2026 es el año en que empezamos a limpiar Chinautla.



La comunidad nos dijo: “Seguiremos empujando para que las municipalidades hagan lo que tienen que hacer, pero nuestra comunidad también tira la basura al río y queremos empezar por ser los primeros en dejar de contaminar. ¿Nos ayudan?”. Como Alianza por la Cuenca del Motagua, decidimos sumarnos a limpiar Chinautla.



En noviembre de 2025 trazamos un plan de trabajo para hacer del 2026 el año en que empezáramos a limpiar Chinautla. Ahí empezó la magia. El 3 de febrero empezó todo con el Día del Perdón a Chinautla, al río, al territorio, a los niños, a las mujeres alfareras, a la comunidad. Tomamos acciones de perdón durante todo el año: jornadas de limpieza, de reforestación y de educación ambiental.



Se han sumado más de mil personas al viaje de la basura en Chinautla; removimos más de ocho mil libras de basura de la ladera, impartimos educación ambiental y se han sumado más de 20 empresas con voluntariado y donaciones. Cerramos el año diciendo tiyoox, que significa gracias en el idioma poqomam. ¡Lo logramos! ¡Todos juntos lo logramos!



El 2026 es el año en que empezamos a limpiar Chinautla. Es un pequeño paso frente al enorme reto de regenerar el río Las Vacas, pero el primer paso suele ser el más difícil.



En el 2027 nos toca dar el segundo paso en esa misma dirección. ¿Te sumas? Si te interesa, escríbenos a través de las redes de Nueva Narrativa.