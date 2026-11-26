Aleph

Tramocracia

El libro será lanzado en los próximos días al mercado.

Está por publicarse un libro que resultará incómodo para muchos. Se titula Tramocracia: cómo la élite y la corrupción negocian la infraestructura vial en Guatemala. Su autor, Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), narra, en once capítulos, su paso por esa siempre cuestionada cartera y expone a las redes de poder y corrupción que tienen secuestrada la obra pública del país.

Más allá de contar anécdotas, es un ejercicio testimonial y riguroso de análisis político.

Más allá de contar anécdotas, es un ejercicio testimonial y riguroso de análisis político, respaldado por una amplia bibliografía. Su intención es contribuir a desvendar los mecanismos de poder en Guatemala y un sistema corrupto diseñado, históricamente, para que la obra pública no avance. También busca identificar los nudos que impiden una práctica política ciudadana más informada que sepa qué botones tocar cuando hay que exigir transparencia y cumplimiento, especialmente cuando se trata de la construcción y mantenimiento de carreteras.

Tramocracia me parece un término por demás interesante. No es un término acuñado por la Real Academia Española, pero sí uno coloquial que se usa en nuestro idioma para referirse a un sistema político dominado por intrigas, conspiraciones, redes clientelares o corrupción oculta. Significa que las decisiones reales no se toman en las instituciones democráticas, sino mediante pactos entre corruptos o “tramas” de poder. Lo que prevalece en una tramocracia son los oscuros intereses de los grupos de presión, las mafias y las alianzas corruptas que siempre han operado fuera de la ley, pero dentro de la costumbre guatemalteca que premia al más “listo”. Alvarado dice: “La tramocracia muy rápidamente degeneró en un sistema de gestión corrupta: no solo se construye únicamente lo que se pide con insistencia, sino que la única forma de concentrar suficiente atención es corrompiendo a los involucrados. Y como las carreteras son muy caras, la corrupción no solo es de altas sumas, sino que el dinero alcanza para pagar a mucha gente”.

El libro será lanzado en los próximos días al mercado por la editorial F&G Editores, que luego de más de tres décadas de trabajo arduo sigue poniendo luz sobre la memoria histórica de Guatemala, desde versiones distintas a “la oficial”. F&G se ha consolidado como un referente nacional y regional para el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura; su catálogo incluye libros de literatura, investigación social y testimonios, entre otros, y conecta tiempos, palabras, ideas y voces fundamentales para el diálogo y el debate social. De ahí que también hayan querido censurar algunas de sus publicaciones a lo largo de estos años. Sin embargo, los libros censurados siguen vivos y circulando, mientras, una y otra vez, la censura continúa apagándose.

Vuelvo al libro de Félix Alvarado. Pasa de definir la tramocracia que opera en el CIV, a la red de unidades que, desde allí, teje una telaraña de corrupción que neutraliza toda intención de cambio del Ministerio. Habla del legado “Arzú”, de la parálisis legal que termina siendo parálisis de obra, de la injerencia de la élite empresarial guatemalteca, la falta de un plan de desarrollo que contemple carreteras y vías de acceso para las poblaciones más excluidas, la presión de diputados, ministros y otros actores políticos para la defensa de los intereses de unos pocos, la crisis de movilidad y transporte, incluidas las “canastas voladoras”, los socavones en las carreteras como ejemplo de las alianzas mafiosas, la “satanización” de lo público que hace una parte del sector privado que mama del Estado, entre mucho más. Al final del libro hay un extenso índice general que hace referencia a las personas y los temas aludidos en la obra. Después de leer este libro escrito en primera persona reconozco, una vez más, que vivimos en una narcocleptoplutocacotramocracia y que si seguimos así, aumentaremos el tamaño del trabalenguas.