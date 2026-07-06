Criterio urbano

Trece proyectos para mejorar la movilidad

Infraestructura clave para el departamento de Guatemala

La semana pasada el Gobierno de Guatemala y la Municipalidad de Guatemala, durante el evento Guatemala se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio, presentaron 13 proyectos que el gobierno ha priorizado para mejorar la movilidad en el departamento de Guatemala. Los guatemaltecos en promedio en la capital perdemos casi 54 días en el tráfico al año, según el análisis de Fundesa de febrero de este año, algo que se viene agravando en los últimos años.



En este sentido, es clave la cartera de proyectos que presentó el presidente Arévalo, para mejorar la movilidad en el departamento. Algunos proyectos claves como el puente Belice 2 y el proyecto C-50 —que tiene ocho tramos— son proyectos de mediano y largo plazos que por diferentes razones políticas se habían suspendido; esperamos que ahora puedan seguirse impulsando, aunque por la forma en que se contratan estos proyectos desde el Ministerio de Comunicaciones, muchas veces, por cualquier razón política se podrían frenar.



Por eso es tan importante la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y comenzar a trasladar los proyectos prioritarios hacia la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), para que se puedan hacer contratos multianuales de largo plazo con mayor involucramiento del Estado, y que se generen compromisos de pago más estructurados que no dependan de los vaivenes políticos.

Proyectos estratégicos que requieren mayor certeza e institucionalidad



De los 13 proyectos presentados, probablemente cuatro se logren terminar en esta administración: el paso a desnivel de la CA-9 Sur a la altura de Amatitlán, en el kilómetro 26.81, y el paso a desnivel de la CA-9 Sur en Amatitlán, en el kilómetro 31.17; el paso a desnivel de la calzada Roosevelt, que está muy pronto a ser concluido; y el paso a desnivel en Santa Elena Barillas en el kilómetro 25 de la CA-1 Oriente. Asimismo, hay un quinto proyecto: el paso a desnivel del kilómetro 19 de la CA-1 Occidente, entrada a Ciudad Satélite, que tiene algunos problemas con el derecho de vía, por lo que podría tardar un poco más.



Los otros siete proyectos son: el puente Belice 2, la C-50 —con sus ocho tramos; tal vez el tramo ocho se podría concluir en esta administración—; el Arco Noroccidente de Sanarate a Santo Domingo Xenacoj; el viaducto del paso elevado de la calle Martí; el MetroRiel, la estación central del MetroRiel y el Teleférico desde La Aurora a la Antigua Guatemala. Son proyectos de mediano y largo plazos, que seguramente deberán ser parte de la cartera de proyectos a los que los siguientes gobiernos deberán darles seguimiento para que se puedan concluir.



Estos proyectos tendrán diferentes avances en los próximos meses que todos debemos tener mayor claridad de su grado de avance. Para ello, se necesita una mejor institucionalidad de la que se puede lograr, si no se cumplen la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y el avance de proyectos como el MetroRiel, que se realizará en un proyecto de gobierno a gobierno con el Reino Unido. Se necesitará también del apoyo legal del Congreso de la República, para que todas las compras y contrataciones que se realicen en este proyecto sean con normas inglesas, y no bajo la ley de contrataciones guatemalteca.



Guatemala está en una etapa de transición urbana, donde la inversión en infraestructura vial, de movilidad y transporte es el mayor cuello de botella para incrementar la productividad y la atracción de inversión extranjera directa. Por eso es clave que todos los partidos políticos conozcan el avance de los proyectos, porque serán los próximos dos gobiernos los que probablemente inauguren muchos de ellos.