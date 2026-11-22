Godot ha llegado

Tres mesas y un mismo tablero

Cuáles son los puntos más importantes de la histórica cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia.

El pasado jueves 19 de noviembre, Xi Jinping recibió en Shenzhen a Donald Trump y a Vladímir Putin, en el primer encuentro de los líderes de China, Estados Unidos y Rusia. La escena ya era un acontecimiento histórico de por sí. Más allá de la fotografía, el comunicado conjunto dejó tres puntos que merecen una lectura importante.



El primero, y la razón de la gran cumbre, es el más grave y el más urgente: el riesgo nuclear. Los tres mandatarios admitieron que en una guerra nuclear no hay ganadores y que jamás debe librarse, y se comprometieron a abordar la reducción de riesgos y la no proliferación. Pueden sonar a palabras de manual, pero las pronuncian quienes concentran la mayor parte de los arsenales nucleares del planeta, y eso les da peso. Opino que su valor real dependerá de que se conviertan en mesas técnicas, plazos y verificaciones. Una declaración sin calendario es apenas un buen deseo. Aun así, que los tres la suscriban funciona como freno psicológico, algo que hacía años no se veía más en una época en donde las nuevas tecnologías generan más preocupaciones que emociones.



El segundo punto es la reforma de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, pienso, viene ya décadas atrasada. China, Rusia y Estados Unidos, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, manifestaron su compromiso con una organización más eficaz ante los desafíos globales. La paradoja, sin embargo, no deja de estar presente, puesto que se trata de países con la llamada capacidad de veto quienes hablan de reformar el sistema que ellos mismos han bloqueado más de una vez. La sinceridad de ese compromiso se medirá el día en que alguno deba ceder una parte de su propio poder para una reforma que transforme la ONU en una organización pragmática, sin el idealismo trasnochado que la caracteriza, o bien que le ceda más poder de acción a sus agencias especializadas. Mientras tanto, es una puerta entreabierta que el resto del mundo, y en particular los países medianos y pequeños de América Latina, debería empujar con insistencia.

La historia juzgará la cumbre por lo que ocurra en los próximos meses.



El tercero es la energía. Moscú, Pekín y Washington prevén elevar la producción y el envío de derivados del petróleo en beneficio de todos los países, y subrayaron la importancia de un suministro estable. Para las economías importadoras de combustible, que sienten cada alza en el bolsillo, la promesa suena a alivio. Recordemos que las grandes potencias rara vez actúan por altruismo, por lo que este tema debe tratarse por cautela, siendo el país más beneficiado Rusia, pues aparte del petróleo y gas natural, no tiene otra cosa que ofrecer al resto del mundo, aparte de la guerra, como lo demuestra con Ucrania. Más oferta favorece a quienes venden tanto como a quienes compran, y no resuelve nuestra dependencia de los hidrocarburos.



El comunicado también insistió en el consentimiento de los Estados, en las inmunidades de los funcionarios y en que la Corte Penal Internacional no abuse de sus competencias. Sus críticos lo leen como una autoprotección de los poderosos. En Washington, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que Xi y Putin manejan a Trump con facilidad. Sus defensores responden, con razón, que dialogar con los rivales es preferible al silencio, lo cual también considero que es lo más valioso de esta cumbre, puesto que cada líder remando solo resultaría en un sistema cuyo orden colapsó, y resulta más peligroso.



Mi balance de la cumbre es que no estamos ante un nuevo Yalta ni ante un milagro. Es un comienzo con las palabras correctas y pocos compromisos medibles. La historia juzgará la cumbre por lo que ocurra en los próximos meses, no por la foto de Shenzhen. ¡Feliz domingo!