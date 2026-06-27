Escenario de vida

Tres mujeres ilustres

Dando especial protagonismo a mujeres fuertes y resilientes

Guatemala ha sido enriquecida a lo largo de su historia por mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo cultural, intelectual y social del país. Se trata de tres profesionales que han dejado una huella profunda en las artes, la comunicación y la preservación del patrimonio documental e histórico. Sus trayectorias son ejemplo de dedicación, liderazgo y amor por Guatemala.

El liderazgo femenino ha sido fundamental en la construcción de la Guatemala contemporánea.

Entre las mujeres que han contribuido significativamente al enriquecimiento cultural de Guatemala destaca Patricia Sorg, artista visual y escritora cuya obra ha tendido un puente entre la memoria histórica, la identidad nacional y la sensibilidad artística. Pintar ha sido su pasión y hoy su obra trasciende fronteras.

Su talento la llevó a participar en importantes exposiciones en Guatemala y posteriormente en Estados Unidos, donde continuó su formación en bellas artes y desarrolló una destacada carrera como artista e instructora. En 2018 retomó otra de sus grandes pasiones: la escritura, publicando novelas como Montañas que tocan el cielo, Tan cerca que no se mira, Bonita y Hunapú: cuando tiemblan las aguas, en inglés y español, teniendo a Guatemala como escenario e inspiración. A través de sus libros ha rescatado tradiciones, historias y personajes que forman parte de la memoria colectiva guatemalteca, dando especial protagonismo a mujeres fuertes y resilientes.

Ana María Rosales ha sido una de las figuras más reconocidas de las relaciones públicas y la comunicación corporativa en Guatemala. Formada en periodismo y análisis estratégico, construyó una trayectoria profesional marcada por la innovación, el liderazgo y la excelencia.

Como fundadora, directora y gerente general de Revista Empresa, impulsó durante décadas un medio especializado que documentó la evolución del sector empresarial guatemalteco. Su trabajo la convirtió en asesora y publirrelacionista de algunas de las empresas más importantes del país, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación institucional y al acercamiento entre la iniciativa privada y la sociedad. Su visión estratégica, profesionalismo y compromiso ético la han convertido en referente para varias generaciones de comunicadores y empresarios.

Hablar de María Eugenia Gordillo es hablar de la preservación de la memoria histórica de Guatemala. Durante muchos años dirigió con notable capacidad la Hemeroteca Nacional, institución fundamental para la conservación del patrimonio documental del país.

Gracias a su liderazgo, miles de periódicos, publicaciones y documentos históricos fueron organizados, protegidos y puestos al servicio de investigadores, estudiantes, periodistas, escritores e historiadores. Su labor permitió resguardar una parte invaluable de la historia nacional y facilitar el acceso a fuentes esenciales para comprender el pasado y construir conocimiento para el futuro. Su dedicación al patrimonio histórico constituye una contribución silenciosa, pero trascendental, a la cultura guatemalteca, razón por la cual este artículo representa también un reconocimiento a su invaluable legado.

Las trayectorias de Patricia Sorg, Ana María Rosales y María Eugenia Gordillo demuestran que el liderazgo femenino ha sido fundamental en la construcción de la Guatemala contemporánea. Desde el arte, la comunicación y la preservación de la memoria histórica, estas tres mujeres han contribuido a fortalecer la identidad nacional, enriquecer el patrimonio cultural del país y enaltecer a la mujer guatemalteca. Sus vidas son testimonio de que el talento, la perseverancia y la vocación de servicio pueden dejar una huella perdurable en la historia de una nación.