El gigante de la inteligencia artificial Anthropic protagonizó este jueves la mayor salida a bolsa de la historia.

La empresa creadora del popular chatbot Claude, que aún no cumple seis años de existencia, alcanzó una valoración de US$2 billones en un espectacular debut en el mercado bursátil Nasdaq de Nueva York, batiendo el récord registrado por la firma SpaceX.

Aunque en las primeras horas de la jornada la acción cotizó a US$111 y durante la tarde bajó a US$96, la firma quedó ubicada entre las 10 empresas de EE.UU. con mejor desempeño en bolsa.

Su estreno es considerado una prueba crucial para el sector de la IA, ya que Anthropic, pese a que actualmente registra pérdidas, es la primera empresa dedicada exclusivamente a ese negocio que pone sus acciones a la venta en el mercado público.

Los siete fundadores de Anthropic ya son multimillonarios.

Dudas sobre un potencial estallido de la “burbuja”

Fue en noviembre de 2020 cuando, en algún lugar de San Francisco, una mujer llamada Daniela Amodei llamó por teléfono a una amiga para pedirle consejo.

Daniela supervisaba la seguridad y las políticas en OpenAI, una de las empresas de IA más conocidas del mundo.

Pero Daniela y su hermano Dario, quien también trabajaba allí, tenían dudas sobre los niveles de seguridad en OpenAI y pensaron que quizás era hora de marcharse.

Así que hizo lo que muchos hacemos cuando no podemos decidirnos: llamó a una amiga. La respuesta de la amiga fue directa y concisa: “No hace falta que me llames. Ya sabes la respuesta”.

Los hermanos Amodei y un puñado de otros colegas renunciaron. Juntos, fundaron una empresa rival: Anthropic.

BBC

Seis años después, Anthropic, la empresa creadora de Claude, el modelo de IA líder, ha pronosticado ingresos de US$52.000 millones en 2026 y de US$135.000 millones en 2027, según estimaciones de analistas.

Acaba de vender acciones al público por primera vez en lo que se conoce como una Oferta Pública Inicial (OPI), con el objetivo de alcanzar una valoración estimada de US$1,4 billones, aunque superó ampliamente esa meta, entrando al top 10 de las empresas estadounidenses más valiosas.

La venta se produce en un momento crucial en el que muchos se preguntan si, en medio de la creciente preocupación por el potencial de la IA, la burbuja del sector está mostrando signos de estallido.

Si bien en el pasado los inversores apostaban “todo” por una revolución tecnológica que rivalizaría con los ferrocarriles, el automóvil, la electricidad e Internet, ahora algunos están diversificando sus inversiones, en medio de argumentos que sugieren que los precios de la IA bajarán a medida que la tecnología se generalice y la preocupación de que una parte considerable de la inversión en IA provenga de gigantes tecnológicos que invierten entre sí.

Las acciones de empresas que suministran la potencia informática básica para la IA, como Coreweave y Nebius, han visto reducido su valor a la mitad, e incluso la poderosa Nvidia ha perdido su corona como la empresa más valiosa del mundo, con una caída del 30% en el valor de sus acciones, una asombrosa pérdida de US$2 billones.

¿Podría la salida a bolsa de Anthropic volver a inflar la burbuja o será recordada como el último suspiro de un auge que se dirige hacia el colapso?

Reuters El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y su hermana, presidenta y cofundadora de Anthropic, Daniela Amodei.

“Ni un solo centavo más”

En un evento la semana pasada, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, le dijo al director ejecutivo del banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que su principio rector era “nunca permitir que su empresa valga ni un solo dólar más de lo que realmente vale”.

Según un viejo refrán, durante una “fiebre del oro” conviene comprar empresas que venden herramientas y maquinaria, en lugar de aquellas que lo apuestan todo a encontrar oro.

En el caso de la IA, se trata de fabricantes de chips, constructores de centros de datos y proveedores de energía. Pero Anthropic es, sin duda, el oro en sí mismo, y esta salida a bolsa es muy importante, según Fiona Cincotta, de StoneX Trading.

“Creo que la razón por la que esta salida a bolsa es tan importante es que, básicamente, es la primera vez que los inversores públicos pueden acceder a una plataforma de IA pura”, afirma, y añade que las ofertas anteriores se centraban en “otras partes del ecosistema, como los semiconductores, los chips y los centros de datos”.

“Esta es la primera vez que hemos podido acceder directamente al proveedor de IA”.

El valor de una empresa depende casi por completo de las ganancias futuras previstas.

Muchos creen que ese cálculo representa la aguja más afilada en la burbuja de la IA.

¿Estarán los usuarios actuales y futuros de la IA dispuestos a pagar lo suficiente como para justificar los billones que se gastan en chips, centros de datos, energía y empleados, algunos de los cuales pueden llegar a percibir salarios anuales de más de US$100 millones?

“La IA se encuentra sin duda en una burbuja financiera. Si bien los grandes modelos lingüísticos (LLM) ofrecen una utilidad real y sin duda llegaron para quedarse, las cuentas no cuadran”, dijo Gary Marcus, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y autor de Taming Silicon Valley, a principios de este año.

“Cuantas más empresas desarrollen modelos de IA, más se estandarizará la tecnología, eliminando ventajas competitivas significativas y reduciendo los precios”.

Hasta el momento, las tasas de crecimiento de los ingresos de Anthropic son extraordinarias.

Pero estas tasas de crecimiento explosivas ocultan un problema potencial.

Alrededor de una cuarta parte de esos ingresos provino de tan solo un puñado de empresas, entre ellas Google y Amazon.

También se concentra en Estados Unidos, que representa dos tercios de sus ingresos.

Por otra parte, existe una asombrosa red de financiación circular en el mundo de la IA.

Por ejemplo, Anthropic tiene acuerdos para comprar o arrendar chips y capacidad de procesamiento por valor de cientos de miles de millones de dólares a un puñado de empresas, entre ellas Broadcom, Google y Amazon. Muchas de estas empresas también son inversoras en Anthropic y clientes importantes de sus productos.

¿Es tan bueno como parece?

No son solo algunos inversores de Wall Street quienes cuestionan si el auge de la IA es tan bueno como parece. En la calle, los estadounidenses de a pie también tienen sus preocupaciones.

Dado que Estados Unidos impulsa gran parte del crecimiento mundial de la IA, la creciente reacción pública contra una tecnología que amenaza con reemplazar millones de empleos y consumir enormes cantidades de energía y agua se convirtió en un factor clave en las recientes elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

En muchas regiones de Estados Unidos se han aprobado moratorias sobre la construcción de centros de datos, y muchos candidatos considerados demasiado cercanos a las grandes tecnológicas vieron en esa asociación un lastre político en lugar de una ventaja. Muchos candidatos demócratas se opusieron públicamente a la construcción de centros de datos y ganaron las elecciones.

Además, el magnate de la IA, el director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang, renunció la semana pasada tras admitir haber sido “infiel” a su esposa después de que se informara que había tenido una aventura con una presunta espía china llamada Alice Huang, y otra con una ejecutiva de la empresa que dependía de él.

Reuters Dario Amodei es uno de los pesos pesados de Silicon Valley.

La espectacular caída en desgracia de Huang y el desplome del 30% del valor de Nvidia desde su máximo histórico, han dejado a los inversores en IA buscando un nuevo defensor del auge de la inteligencia artificial que ha sustentado el mercado bursátil estadounidense y, posiblemente, gran parte de la economía del país durante los últimos dos años.

Si Anthropic y su director ejecutivo pretenden convertirse en el nuevo flautista de Hamelin de la IA, tocarán una melodía diferente a la del implacablemente optimista Huang, el talismán ataviado con chaqueta de cuero.

Si bien Huang deseaba que el desarrollo de la IA continuara a toda velocidad, Anthropic se fundó sobre la base de las dudas que los exempleados de OpenAI tenían sobre los niveles de seguridad y responsabilidad que se ejercían en el desarrollo de una tecnología que transformaría la sociedad.

Amodei ha advertido que las capacidades de la IA podrían posibilitar el desarrollo de armas biológicas, la vigilancia masiva, el autoritarismo y la sustitución de millones de trabajadores de cuello blanco que pagan impuestos.

Ha pedido que se ralentice su desarrollo, ya que sus poderes están creciendo a un ritmo tan exponencial que muy pronto podrían escapar a cualquier control humano.

Dicho esto, sus gestos paternalistas han sido recibidos con escepticismo por quienes señalan que el ritmo de desarrollo de nuevos modelos más potentes por parte de Anthropic no ha mostrado ningún signo de la desaceleración que él aboga por el resto de la industria.

El “flautista de Hamelin”

Pero a pesar de todas las preocupaciones, al igual que sucedió con SpaceX de Elon Musk en su momento, la expectación y el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) ante un momento indudablemente trascendental en el desarrollo tecnológico y quizás humano, hicieron que el interés de compra se disparara.

Pero esto no dice mucho sobre la rentabilidad a largo plazo.

Tomando nuevamente a SpaceX como ejemplo, las acciones inicialmente subieron casi un 70% desde su precio de salida a bolsa, de US$135 hasta los US$225. Actualmente, las acciones de SpaceX han vuelto a los US$145.

La salida a bolsa de Anthropic podría ser un éxito rotundo e insuflar aire fresco a lo que algunos consideran que todavía se parece mucho a una burbuja.

Eileen Burbidge, fundadora de la firma de inversores tecnológicos Passion Capital, es una de las personas que rechazan la idea de que la IA sea una burbuja a punto de estallar.

“Quizás el crecimiento de la burbuja se haya ralentizado un poco, pero la verdad es que no diría que esté a punto de estallar”, afirma Burbidge. “Creo que esta salida a bolsa podría significar que todos vuelvan a la carga”.

Fiona Cincotta cree que la salida a bolsa de Anthropic va mucho más allá de la propia Anthropic. “Creo que lo realmente interesante es que puede servir como referencia de valoración para todo el ecosistema de la IA”, afirma.

“Por eso no creo que esto solo vaya a afectar al precio de las acciones de Anthropic. Creo que tendrá implicaciones mucho más amplias en todo el sector de la inteligencia artificial”.

Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La salida a bolsa de Anthropic fue un éxito rotundo (el miedo a perderse algo es una emoción poderosa en los mercados financieros).

Pero su probable éxito no calmará la inquietud en algunos sectores, que temen que no todas las empresas, todos los inversores y todos los ciudadanos consideren la IA como la solución a los problemas de la humanidad.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.