China rechaza la idea de que está en una “competencia maliciosa” con EE.UU. por el control de la IA

China ha criticado duramente lo que denominó “narrativas amenazantes” sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y ha advertido contra “la confrontación y la competencia maliciosa”.

Esto se produce tras los llamados del CEO de Anthropic, Dario Amodei, para que se ralentice el desarrollo de la IA, pero de una manera que impida que China tome la delantera en esta carrera.

Durante la última semana, expertos del sector en los principales laboratorios de inteligencia artificial de EE.UU. han estado advirtiendo en términos extremadamente contundentes sobre la amenaza potencial que supone la IA, y algunos incluso afirman que podría acabar con la humanidad.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su prioridad es asegurarse de que su país desarrolle la tecnología más rápido que China.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, les dijo a los periodistas que “los discursos de amenaza, confrontación y competencia maliciosa solo sirven para perturbar el proceso de gobernanza global de la IA y no benefician a nadie”.

“Todas las partes deberían trabajar juntas para impulsar la IA de una manera abierta, inclusiva, beneficiosa para todos y orientada hacia el bien común”, añadió.

Sus comentarios ponen de relieve las dificultades para lograr un acuerdo entre las dos principales potencias mundiales en inteligencia artificial.

Un acuerdo entre Estados Unidos y China para regular el desarrollo de la IA es “prácticamente imposible”, afirma Chang Jun Yan, profesor adjunto del programa de estudios militares de la Escuela de Estudios Internacionales S Rajaratnam de Singapur.

“Como parte de los intereses fundamentales de seguridad nacional de cada estado, la cooperación para avanzar con más lentitud y seguridad en relación con la IA es muy, muy improbable”.

Una carrera con final incierto

La inteligencia artificial se sitúa ahora en el centro de la rivalidad entre Estados Unidos y China, ya que las dos mayores economías del mundo buscan obtener ventaja en tecnología avanzada.

A pesar de las prohibiciones estadounidenses a la exportación de chips críticos, la innovación china en IA se ha expandido, impulsada por la tecnología de código abierto y el respaldo de Pekín.

Muchos expertos creen que Estados Unidos sigue a la cabeza, y las empresas chinas están intentando ponerse al día mientras luchan por recaudar los cientos de miles de millones de dólares que los inversores están destinando a la inteligencia artificial estadounidense.

Pero Pekín, incluido el propio líder chino, Xi Jinping, también se ha pronunciado sobre los riesgos que plantea la IA.

China debe “equilibrar el desarrollo y la seguridad”, e introducir y mejorar las leyes y directrices éticas pertinentes, así como reforzar la prevención de riesgos, para “salvaguardar los intereses del pueblo y la seguridad nacional”, escribió el domingo el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin.

El funcionario advirtió sobre los peligros de las “fuerzas hostiles”, como los servicios de inteligencia extranjeros que utilizan IA, e hizo un llamamiento a la cooperación internacional.

“Hay indicios claros de que Washington y Pekín comparten una comprensión de los riesgos en juego”, escribió recientemente Kenton Thibaut, investigador residente sénior sobre China en el Atlantic Council.

Según argumenta, China tiene “razones técnicas” para colaborar con Estados Unidos, ya que sus desarrolladores podrían observar cómo se implementan sus modelos fuera de China, así como detectar y comprender las vulnerabilidades.

En julio, China creó la Organización Mundial de Cooperación en IA, cuyo objetivo es definir la gobernanza global de la inteligencia artificial.

Además, durante la cumbre de los Brics celebrada el domingo en India, Xi Jinping propuso la creación de una comunidad para la IA de código abierto.

Todo esto surge en un momento en que las peticiones de regulación de la IA se hacen cada vez más fuertes en Estados Unidos, especialmente después de que Jacob Coxon, antiguo investigador de Anthropic, dijera la semana pasada que “hay una alta probabilidad de que todos podamos morir en un futuro inmediato” si continúa el ritmo actual de desarrollo.

Desde entonces, importantes directivos del sector, como Dario Amodei, han pedido una desaceleración y una mayor regulación.

“Necesitamos maneras de garantizar que las técnicas de alineación y seguridad se mantengan a la vanguardia del progreso en las capacidades de los modelos”, escribió el director ejecutivo de Open AI, Sam Altman, en X el lunes.

Esta opinión fue secundada por el jefe de Microsoft, Satya Nadella, quien dijo que el desarrollo de la IA “no puede ser controlado por un puñado de entidades”.

Pero el presidente Trump restó importancia a los riesgos, diciendo que quiere mantener el liderazgo de Estados Unidos sobre China “porque quien gane en inteligencia artificial, gana”.

Getty Images La industria de la IA en EE.UU. ha invertido millones en su desarrollo.

La competencia es feroz.

Coxon, antiguo empleado de Anthropic, declaró a la BBC que es necesario “algún tipo de desaceleración coordinada con China si queremos evitar una carrera a escala internacional”.

Mientras Trump se prepara para recibir a Xi en la Casa Blanca la próxima semana, ambas partes están tratando de incluir la inteligencia artificial en la agenda, según informa el periódico South China Morning Post.

También es probable que forme parte de las conversaciones entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, quienes intentan reunirse antes de la cumbre de la próxima semana, según el diario.

El viceprimer ministro He dirige la agencia que supervisa la planificación económica del país, incluido el desarrollo de la inteligencia artificial.

Si bien la colaboración entre Estados Unidos y China es importante, los expertos afirman que hay mucho en juego para ambos países.

“Si China logra establecer un liderazgo duradero en inteligencia artificial de vanguardia, esto no se verá en Washington como una derrota en la carrera tecnológica”, afirma Chasen Nevett, director gerente de la firma Forani Investments, con sede en Hong Kong.

“Se considerará como la pérdida de parte de la infraestructura estratégica de la próxima era industrial”, subraya.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.