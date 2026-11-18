Una empresa de ciberseguridad utilizó inteligencia artificial (IA) para descubrir una vulnerabilidad crítica en el popular lenguaje de programación Java.

La empresa emergente tecnológica Calif, que recientemente identificó una vulnerabilidad de ciberseguridad en otro lenguaje, PHP, encontró el fallo en las funciones de memoria de Java.

Java es un lenguaje de programación popular utilizado por casi todas las empresas más importantes del mundo, como Apple y Amazon, así como por muchos bancos, hospitales y gobiernos.

Según el profesor Toby Walsh, científico informático, su objetivo es hacer que el mundo de la informática sea más seguro gestionando la memoria en línea, razón por la cual “este es un fallo tan improbable y grave”.

Este descubrimiento se produce tras una serie de graves problemas tecnológicos, incluida una interrupción masiva del servicio de Microsoft.

El martes, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que sus comunicaciones internas quedaron fuera de servicio debido a un “mantenimiento rutinario programado”.

La NSA no especificó si la interrupción del servicio estaba relacionada con el error de Java detectado.

Apple también informó que varios servicios sufrieron interrupciones totales debido a una actualización interna, mientras que un fallo en la red provocó la cancelación de todos los vuelos en Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que no existía “ninguna prueba” de que los incidentes estuvieran relacionados.

Java lanza una actualización crítica

Con la ayuda de la IA, Calif descubrió una grave vulnerabilidad de seguridad llamada Java4Shell, que permitía a un adversario ejecutar de forma remota comandos no deseados en el sistema de memoria de Java.

En este caso, el adversario fue el modelo GPT-6 Cyber de OpenAI, lanzado recientemente, que aún no está disponible para el público.

Pero existe el temor de que los piratas informáticos puedan identificar el fallo si no se corrige la vulnerabilidad.

Oracle, propietaria de Java, no ha reconocido el error, pero el martes publicó una “actualización crítica” que, según la compañía, contenía correcciones de vulnerabilidades de seguridad.

En este momento, no está claro si alguna plataforma o empresa se ha visto afectada por el último incidente.

Sin embargo, la vulnerabilidad de Java sigue siendo una gran preocupación para los expertos en ciberseguridad, quienes afirman que sobrecargar la memoria de un sistema es una de las formas más comunes que utilizan los piratas informáticos para explotar o bloquear un sistema.

La BBC se puso en contacto con Oracle para obtener comentarios al respecto.

Prácticamente todos los sectores críticos, incluidos la banca, los sistemas de seguridad nacional, la aviación y las telecomunicaciones, dependen de Java.

Según la investigación de Calif, el lenguaje de programación y el sistema informático, lanzados por primera vez en 1995, son ahora el “motor de la economía moderna”.

Una de sus funciones principales es gestionar y proteger la memoria, declaró a la BBC Toby Walsh, un destacado investigador en inteligencia artificial.

Cada vez que transfieres información por internet, recibes un archivo de un usuario o necesitas iniciar sesión en un sistema informático con una contraseña, es probable que la plataforma que estés utilizando dependa de un programa Java.

El grave fallo podría comprometer “sistemas financieros críticos, datos de clientes y de la organización”, afirmó el Dr. Pedram Hayati, experto en ciberseguridad.

Solo en Australia, casi todos los bancos utilizan Java para gestionar datos de transacciones críticas, añadió Hayati.

Infraestructuras obsoletas

Los incidentes más recientes han puesto de manifiesto cómo prácticamente todos los sectores críticos, incluidos los sistemas de seguridad nacional, la aviación y las telecomunicaciones, dependen de infraestructuras obsoletas en línea.

A principios de esta semana, miles de clientes de los principales bancos estadounidenses, entre ellos JP Morgan Chase, Wells Fargo y Bank of America, informaron de problemas para acceder a sus servicios.

El descubrimiento de Java se produce tras una grave vulnerabilidad de ciberseguridad identificada en el lenguaje de programación PHP, también identificada por California.

PHP es el código que utilizan sitios web como Wikipedia para recopilar información y presentarla de forma que se pueda leer en la web.

El profesor Alan Woodward, del Centro de Ciberseguridad de Surrey, afirmó que la vulnerabilidad de PHP afectó a unos 30 millones de sitios web, dejándolos expuestos a ataques maliciosos.

En aquel momento, se instó a los propietarios de sitios web a comprobar si sus sitios se veían afectados y, en caso afirmativo, se les indicó que instalaran actualizaciones para solucionar el problema o que consideraran la posibilidad de desconectarse temporalmente.

Los fallos de seguridad de PHP pasaron desapercibidos durante al menos una década, lo que, según Walsh, es similar a lo que ocurrió con Java.

“Ha estado oculto a plena vista durante 12 años”, dijo.

“La IA ahora está exponiendo más fallos con mucha más rapidez”, dijo Walsh, incluyendo algunos que podrían haber sido tan oscuros y difíciles que los humanos no habrían podido descubrirlos por sí solos.

A principios de noviembre, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, anunció que su empresa iba a destinar el 25% de su personal a centrarse en las exigencias de la ciberseguridad.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.