Tras 13 años de espera, dos retrasos y varias filtraciones, Grand Theft Auto 6 ya está aquí.

La nueva entrega de esta saga, que lleva casi 30 años enganchando a millones de jugadores con sus historias de crimen y sus mundos abiertos, ha llegado rodeada de enormes expectativas.

Y parece que no ha decepcionado a la crítica. Este miércoles, el día de su lanzamiento, el videojuego obtuvo una puntuación casi perfecta en las primeras reseñas.

Según Metacritic, el portal que recopila las críticas de videojuegos, GTA 6 alcanzaba los 99 puntos sobre 100 durante la tarde.

Rockstar Games, la compañía que desarrolla el videojuego, mantenía en secreto los detalles de lo que sería su lanzamiento más importante hasta la fecha. Ni siquiera los creadores del primer GTA sabían lo que se estaba preparando.

“Todos estamos esperando para ver qué han hecho”, me contó Dave Jones, cocreador de la saga. A su lado se encontraba Brian Baglow, guionista y responsable de la promoción del primer juego.

¿Pudieron jugar antes de que saliera a la venta?

Baglow dijo que no, aunque no parece decepcionado por no haber tenido acceso anticipado al juego. “Yo ya lo encargué”, respondió.

BBC Brian Baglow (izquierda) y Dave Jones trabajaron en el Grand Theft Auto original.

El primer Grand Theft Auto salió a la venta en 1997.

Fue desarrollado en Dundee, Escocia, por DMA Design, un estudio relativamente pequeño, al menos si se compara con los equipos que crearían las entregas posteriores.

Tras el éxito de Lemmings, un videojuego de puzles, el estudio empezó a explorar la idea de crear un juego de carreras, al que inicialmente llamó Race’n’Chase.

Décadas después, sentado en el moderno laboratorio informático de la Universidad de Abertay, en Dundee, Jones me cuenta que los desarrolladores sentían que tenían que aportar algo nuevo.

“En DMA siempre quisimos hacer algo diferente”, explica. “¿Qué podíamos ofrecer que fuera distinto?”.

Parte de la respuesta estaba en una idea que hoy puede parecer obvia para cualquier jugador: “poder salir del coche”.

Jones explica que la posibilidad de no solo conducir, sino también cambiar de vehículo, robar otros coches y recorrer las calles a pie dio lugar a una combinación de elementos de juego que resultaba novedosa.

“De repente, tenías una mezcla muy interesante de distintas formas de jugar”, recuerda.

“Era mucho más divertido ser el malo”

Según Jones, el equipo imaginó un juego en el que se pudiera jugar como criminal y como agente de policía.

Pero rápidamente reconsideró la segunda opción, ya que requeriría que los jugadores se comportaran “al pie de la letra”.

“En cierto momento dijimos: ‘¿Sabes qué? Es mucho más divertido ser el malo’, así que de eso se trataba el juego”, añade.

A pesar de algunos de estos enfoques novedosos en el diseño del videojuego, Jones dice que sus ventas fueron lentas en comparación con Lemmings, en parte porque había que “jugarlo para entenderlo”.

“Durante todo el año de su lanzamiento, GTA no dejó de venderse”, dice Baglow.

“Y pensamos que fue por el boca a boca. La gente que lo había jugado decía: ‘¡Dios mío, ¿has jugado este videojuego?'”

La forma en que el juego abordaba la delincuencia y la violencia desató polémica. El tema llegó incluso al Parlamento británico, donde hubo debates y peticiones para prohibirlo.

Pero más tarde se supo que buena parte de aquella controversia había sido provocada por la propia distribuidora del juego, BMG Interactive, como parte de una estrategia de marketing.

“Hacíamos cosas que nos parecían divertidas”, afirma Jones. “En ningún momento nos planteamos si debíamos hacerlo o si sería polémico. Nunca pensamos así”.

“Un juego profundamente satírico”

Aunque tenía un aspecto relativamente básico, con su vista cenital en 2D y gráficos propios de los juegos arcade, el primer título sentó las bases del estilo satírico que caracteriza a la saga y que sigue presente en sus entregas más recientes.

A pesar de estar ambientada en una versión exagerada de las ciudades estadounidenses, su esencia escocesa aún se puede encontrar en su humor y en su perspectiva ajena al sistema, afirma Keza MacDonald, editora de videojuegos de The Guardian.

“Es un juego profundamente satírico”, asegura. “Se burla directamente del individualismo extremo y el capitalismo desmedido de EE.UU.”.

En parte por necesidad, debido a su presupuesto relativamente bajo y al costo de las licencias reales, el equipo ideó nombres de marcas ingeniosos y emisoras de radio falsas que los jugadores podían escuchar mientras conducían y causaban estragos.

Aunque algunas de estas ideas surgieron por necesidad, Baglow afirma que la creación de ese universo es lo que más le enorgullece del primer juego. Y sigue siendo uno de los elementos que hacen que un título se sienta como un auténtico GTA.

“Son los nombres de los negocios, las emisoras de radio, las letras de las canciones, los locutores”, explica.

“Cada uno de esos elementos contribuye a que creas que el mundo en el que estás es un universo coherente, en el que todo encaja”.

Cuando GTA V salió a la venta en 2013, recaudó US$1.000 millones en apenas tres días, más que cualquier otro producto de entretenimiento hasta entonces.

La saga se convirtió en un fenómeno cultural. Era tan popular que la gente reconocía sus referencias y hablaba de ella incluso fuera del mundo de los videojuegos.

“He visto películas en las que algún personaje dice: ‘No te pongas en plan GTA’… Es surrealista”, cuenta Jones.

MacDonald, que me acompaña en el café de videojuegos RCade, en Glasgow, señala que durante años se debatió cuánto había influido el cine en los primeros juegos de GTA.

Ahora, según dice, parece que ocurre lo contrario: “Es probable que las películas estén más influenciadas por GTA que GTA por el cine”.

Señala que las entregas más recientes de la saga tienen una estética cinematográfica, pero también reflejan una identidad propia que la franquicia ha ido construyendo con los años.

Cuando le pregunto a Jones por qué cree que GTA se ha convertido en un fenómeno cultural, su respuesta es sencilla: porque está “basado en la vida real”.

“No es como muchos juegos de ciencia ficción, aventuras o fantasía”, explica.

“No tienes que aprender nada nuevo si conoces una ciudad y sabes conducir”.

BBC “Significa mucho para muchísima gente”, dice Baglow, sentado a la izquierda.

Se espera que GTA 6 supere a su predecesor en todos los aspectos, no solo en tamaño y ambición, sino también en ingresos.

Tanto PlayStation como Xbox, las dos plataformas en las que se lanzará inicialmente el juego, ya han anunciado que se ha convertido en el título con más reservas de la historia de sus tiendas digitales.

Esto podría deberse, en parte, a su enorme tamaño (212 GB), ya que muchos jugadores lo están comprando por adelantado para descargarlo antes del lanzamiento y poder empezar a jugar en cuanto esté disponible.

La expectativa también llegó a las calles.

Los grandes almacenes Selfridges, en Londres, se transformaron en un espacio temporal inspirado en Vice City, mientras que marcas ficticias del universo GTA aparecieron en vallas publicitarias de Miami, la ciudad que inspiró el juego.

“Todo el mundo está muy emocionado con este lanzamiento”, asegura MacDonald.

“Se espera que suponga un impulso para toda la industria de los videojuegos, pero también hay muchísimos jugadores deseando descubrir en qué ha estado trabajando Rockstar durante todos estos años”.

“Es muy poco habitual que haya un juego tan esperado que interese a todo el mundo, incluso a quienes no vayan a jugarlo”.

¿Echan de menos Jones y Baglow trabajar en el juego, ahora que está acaparando tanta atención en todo el mundo?

“Creo que a todo el mundo le encanta participar en una, dos o tres entregas”, responde Jones.

“Pero, tarde o temprano, también quieres dedicarte a otras cosas”.

Baglow añade que ver cómo “el resto del mundo se ha enamorado del juego durante estos últimos 29 años ha sido una auténtica alegría”.

“Significa mucho para muchísima gente. Ha sido fantástico”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.