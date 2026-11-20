Las acciones de Anthropic cayeron este viernes, un día después de su espectacular debut en bolsa, en medio de una venta masiva de acciones del sector tecnológico.

La caída de las acciones tecnológicas se produce en un contexto de persistente preocupación por la velocidad y la magnitud de la inversión en inteligencia artificial, pero también porque algunas grandes empresas, como Nvidia y SpaceX, se enfrentaron a problemas específicos que inquietaron a los inversores.

Esas presiones se combinaron para lastrar los mercados estadounidenses, con todos los principales índices estadounidenses cayendo tras una semana consecutiva de pérdidas.

EPA El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

El fuerte retroceso del sector tecnológico se agudizó a tal punto que terminó borrando las ganancias acumuladas por el índice Nasdaq en lo que va de año, a medida que los inversores continuaban retirando capital de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial.

El índice S&P 500 cayó un 3,7% y registró su séptima jornada consecutiva de pérdidas, su racha negativa más prolongada desde febrero de 2020.

El Nasdaq, que agrupa a las empresas tecnológicas, sufrió pérdidas aún mayores este viernes, con un descenso del 5,3%, mientras el Dow Jones bajó un 1,9%.

La velocidad a la que ha crecido la inversión en IA —con más de un billón de dólares invertidos solo el año pasado por un pequeño grupo de grandes empresas tecnológicas— ha generado preocupación por una posible burbuja financiera.

Surgen interrogantes sobre si estas inversiones darán frutos y cuándo.

Los inversores también se alarmaron tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de noviembre, lo que desató temores de una reducción en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Getty Images El crecimiento de la IA ha generado preocupación por una posible burbuja financiera.

“Parece que han surgido más riesgos”

A pesar de un primer día exitoso, las acciones de Anthropic cayeron el viernes, llegando a desplomarse más del 12% hasta situarse en torno a los US$88.9, cerca de su precio de salida a bolsa de US$83.

Al final de la jornada cerraron con una caída del 8,5%, revirtiendo la mitad de las ganancias obtenidas el jueves.

La salida a bolsa de la compañía de inteligencia artificial en el Nasdaq el jueves fue una prueba crucial para el sector y se consideró en gran medida un éxito, con una cotización inicial de US$111,50 por acción antes de moderarse para terminar a US$97,17.

Los analistas señalaron que es de esperar cierta volatilidad en los primeros días, o incluso semanas, de la cotización de Anthropic, ya que la empresa fue la primera firma de IA de vanguardia en salir a bolsa y, por lo tanto, no tenía competidores directos.

Algunos también han señalado las similitudes con SpaceX, la empresa de Elon Musk, que en el momento de su debut en junio protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia.

Las acciones de la compañía de cohetes e inteligencia artificial experimentaron grandes fluctuaciones durante sus primeras semanas de cotización.

Ed Moya, estratega de la firma de inteligencia de mercado AlphaSense, afirmó que la exitosa salida a bolsa de Anthropic no parece haber restaurado la confianza en el mercado general de la IA.

Si bien la demanda de IA seguía siendo muy fuerte, Moya declaró a la BBC que los inversores estaban intentando responder a la pregunta de cuánto estaban dispuestos a pagar por ese crecimiento.

“En las últimas semanas, parece que han surgido más riesgos”, dijo.

“En estos momentos se empieza a observar que Wall Street está intentando pasar de premiar el crecimiento a cualquier precio, a exigir un mayor flujo de caja y un camino más claro hacia la rentabilidad.”

La caída de otros gigantes tecnológicos

Las acciones de algunas de las mayores empresas tecnológicas estadounidenses también cayeron el viernes, a medida que continuaba la venta masiva en el mercado.

Las acciones de Nvidia se desplomaron un 13,7% al cierre de la sesión, tras las informaciones de Reuters —no confirmadas por la BBC— de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos estaba investigando a la compañía por sus prácticas contables.

Las empresas de Musk, Tesla y SpaceX, sufrieron caídas superiores al 7,6%. Las acciones de SpaceX se vieron afectadas tras el anuncio de una emisión de bonos para financiar la que, según la compañía, fue la mayor compra de chips de Nvidia registrada hasta la fecha.

Pero las acciones tecnológicas en general también cayeron.

Meta cerró con una caída superior al 5% y Amazon con una caída superior al 4%, mientras que Apple y Alphabet experimentaron descensos menores.

Los principales mercados bursátiles europeos, que incluyen un menor número de acciones tecnológicas, también se vieron afectados.

El índice Dax alemán cerró con una caída del 2,6%, el CAC 40 francés bajó un 1,9% y el FTSE 100 británico finalizó la sesión con un descenso del 1%.

A primera hora del viernes, los mercados asiáticos con un fuerte componente tecnológico sufrieron fuertes caídas.

Los índices Kospi de Corea del Sur y Nikkei 225 de Japón cerraron con una caída de alrededor del 5%, y las acciones de los fabricantes de chips de memoria Sk Hynix, Kioxia y Tokyo Electron, y otras empresas tecnológicas como Samsung Electronics, registraron pérdidas.

La bolsa de valores de Taiwán cayó cerca de un 6% el viernes, lo que eleva la caída semanal a más del 17% y, según los informes, es su mayor descenso semanal desde 1990.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.