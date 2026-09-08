Perdí mis ahorros tras caer en una estafa de entrevistas de trabajo

Se advierte a quienes buscan empleo que estén atentos, ya que los estafadores están intentando engañar a las personas en los sitios web de ofertas de trabajo para que descarguen herramientas de entrevista falsas.

Una víctima fue invitada en LinkedIn por un supuesto reclutador a participar en un proceso de entrevista de trabajo y descargó un documento de apariencia normal que resultó ser un software malicioso.

En cuestión de horas, los piratas informáticos vaciaron sus cuentas de criptomonedas, sustrayendo el equivalente a casi US$25.000 de ahorros, y desaparecieron.

“Es una sensación horrible perder una suma considerable; algo que no le desearía ni a mi peor enemigo”, dijo la víctima, que prefirió permanecer en el anonimato.

Mercado laboral saturado y competitivo

Las plataformas de reclutamiento profesional LinkedIn e Indeed han alertado sobre el creciente número de estafas laborales en los últimos meses.

LinkedIn publicó datos que ponen de manifiesto lo que denominó la “brecha de la estafa” de la Generación Z: “Los profesionales más jóvenes se enfrentan a la mayor exposición a las estafas (32%), pero casi un tercio (32%) admite ignorar las señales de alerta debido a un mercado laboral competitivo”.

Al ser contactada por la BBC, la compañía declaró que, en un mercado laboral saturado y competitivo, “muchos jóvenes sienten que no pueden permitirse el lujo de ser escépticos… porque perciben que las oportunidades son muy escasas”.

La plataforma señaló que ofrece consejos en su sitio web sobre cómo detectar estafas de reclutamiento, como por ejemplo, verificar que la empresa y el puesto de trabajo son reales y realizar una investigación exhaustiva antes de entablar conversaciones.

La persona que perdió sus ahorros tras ser víctima de un ataque informático había presentado su dimisión y dejado claro en LinkedIn que estaba buscando un nuevo trabajo.

Un supuesto reclutador le envió una posible oferta de trabajo y mantuvo una videollamada para hablar sobre el puesto antes de pedirle que realizara una evaluación técnica estándar, siguiendo las instrucciones del documento de Google Sheets.

Pero el documento contenía software malicioso.

Tras completar la tarea, el candidato se fue a dormir y al despertar descubrió que sus monederos electrónicos estaban vacíos.

“Limpié mi computador, cambié todas mis contraseñas y quedé agotado emocional y mentalmente”, expresó.

“Sentí una mezcla de incredulidad e ira, tanto hacia los hackers como hacia mí mismo. También estuve confundido hasta que comprendí cómo me habían engañado”.

Reclutadores falsos y aplicaciones maliciosas

Investigadores de ciberseguridad de Have I Been Squatted, una plataforma contra la piratería cibernética, realizaron un análisis de cómo funcionó el ataque y advierten que la nueva oleada de estafas de reclutamiento es difícil de detectar.

“No se trataba de un correo electrónico mal redactado con un archivo adjunto sospechoso; a esta persona se le guió a través de lo que parecía una entrevista de trabajo real, en páginas reales de Google, detrás de un inicio de sesión real de Google, y el software que se le pidió que instalara estaba firmado digitalmente como cualquier aplicación legítima”, explicó el director ejecutivo Juxhin D Brigjaj.

Este caso surge en un momento en que otros han denunciado ataques similares a través de la plataforma de ofertas de empleo Indeed, que en julio publicó consejos sobre cómo evitar estafas.

Los delincuentes están aprovechando la presión y la emoción de las entrevistas de trabajo para engañar a la gente y que descarguen aplicaciones móviles con trampas, como una aplicación falsa llamada Indeed Interview o una llamada MyInterview.

Según la empresa de ciberseguridad Malwarebytes, los falsos reclutadores utilizan señuelos como: “Completa tu entrevista instalando la aplicación Indeed” o “Contrato salarial disponible después de instalar la aplicación”.

Una vez descargadas, las aplicaciones maliciosas permiten a los piratas informáticos acceder a datos privados para extorsionar o utilizarlos en ataques financieros.

“Las entrevistas a través de la plataforma de Indeed se realizan completamente en un navegador y nunca requieren la descarga de una aplicación especial”, publicó Indeed recientemente en línea.

“Cualquier mensaje que le pida a un solicitante de empleo que descargue una aplicación para participar en una entrevista no es legítimo”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.