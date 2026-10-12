Un ciberataque contra neveras y congeladores de cientos de supermercados de Francia provoca pérdidas millonarias

Cientos de supermercados de Francia han sido blanco de un ciberataque que hizo que se calentaran sus refrigeradores y congeladores. Los alimentos frescos y congelados echados a perder valen, según estimaciones, millones de euros.

Según una de las cadenas afectadas, unos piratas informáticos tomaron el control del software que regula la temperatura de las unidades de refrigeración y obligaron a algunas a calentarse hasta los 50°C durante la noche.

El director ejecutivo de Coopérative U dijo que varios de sus supermercados fueron víctimas de un ataque “extremadamente grave y sin precedentes”.

Más de 100 supermercados de esa cadena fueron blanco del ataque, y también 180 tiendas de Intermarché y de su marca Netto. Un portavoz indicó que otras 100 fueron desconectados de internet de emergencia para evitar que les pasara lo mismo.

Otras grandes cadenas, como Carrefour, Monoprix y E.Leclerc, también se vieron afectadas por el ataque, que apuntó al software de la empresa danesa de ingeniería Danfoss.

Ese programa permite a los comercios gestionar sus equipos de refrigeración a distancia.

Normalmente, los congeladores de los supermercados pasan por un breve periodo de descongelación nocturna, en el que la temperatura sube un poco. Pero los atacantes ordenaron que los equipos se calentaran y siguieran calientes. Danfoss no confirmó los informes sobre cuánto podrían haberse calentado los refrigeradores y congeladores en ese proceso.

Danfoss dijo que los equipos afectados eran modelos antiguos, cuyo software de seguridad no podía actualizarse para protegerlos de un riesgo que ya habían identificado.

La empresa añadió en un comunicado que desde hace tiempo “aconseja” a sus clientes mantener actualizados los sistemas compatibles.

“Una refrigeración confiable es esencial para las operaciones de nuestros clientes, y seguimos comprometidos a apoyarlos y a ayudarlos a mantener los sistemas seguros y confiables que conocen”, señaló.

Unas 400 tiendas afectadas

Se desconoce la magnitud total del ataque, pero las cifras de cada cadena sugieren que unas 400 tiendas resultaron afectadas, de las aproximadamente 15.000 que hay en Francia.

Carrefour informó de que los refrigeradores de 80 de sus 6.000 tiendas fueron atacados. Monoprix dijo que el 5% de sus más de 400 tiendas se vio afectado y que retiró de la venta los alimentos cuyo estado no podía garantizarse.

En un comunicado a la BBC, el Grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, indicó que algunas vitrinas de productos frescos y congelados seguían fuera de servicio este lunes por la tarde.

Las tiendas habían “tomado todas las precauciones necesarias para retirar los productos de estas unidades”, afirmó, y añadió que el personal trabajaba para reabastecer los estantes “lo antes posible”.

Intermarché dijo que sus refrigeradores alcanzaron los 50°C durante seis horas en la noche del domingo al lunes, y que desechó todos los alimentos afectados para evitar riesgos para la salud, informó la agencia Reuters.

Como consecuencia del ataque, los gerentes que llegaron este lunes por la mañana a las sucursales de varias cadenas recibieron una bocanada de aire caliente de los congeladores. En algunos lugares hubo incluso pequeños incendios.

“Ciberataque a gran escala”

La cadena francesa BFMTV publicó una imagen de un congelador en un pasillo de helados con una temperatura de 26,5°C.

Dos supermercados de la región de Alsacia reportaron pérdidas conjuntas de 270.000 euros (unos US$300.000), añadió la cadena, por lo que el total en todo el país podría ascender a millones.

La fiscalía francesa abrió una investigación específica por ciberdelincuencia. La fiscalía de París calificó el incidente de “ciberataque a gran escala contra los refrigeradores de varias de las principales cadenas de supermercados de Francia”.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, condenó el ataque en una publicación en X: “La seguridad alimentaria requiere más atención a todos los niveles. Porque convertir los alimentos en un arma ya es una realidad”.

En otra publicación en X, el director ejecutivo de Coopérative U, Dominique Schelcher, dijo que el personal estaba “totalmente movilizado, en coordinación con especialistas en refrigeración, para restablecer la situación lo antes posible”.

Pidió que se investigue el ataque y afirmó que atacar equipos esenciales para el suministro de alimentos de Francia es “inaceptable”.

¿Te has visto afectado por este ciberataque? Comparte tu experiencia.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.