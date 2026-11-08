¿Cómo huir del algoritmo en plena campaña electoral? 6 recomendaciones (apoyadas en la ciencia)

Cuando veíamos hace décadas aquellas películas distópicas en las que el ser humano vivía pegado a una pantalla, conectado a miles de cables y atrapado en una simulación virtual, sonreíamos desde la tranquilidad de nuestro sillón pensando: “¡Menuda imaginación tienen algunos!”. Entonces no pensábamos que, unos años después, llevaríamos un pequeño ordenador permanentemente en el bolsillo y que buena parte de nuestras relaciones, conversaciones e incluso enfrentamientos acabarían pasando por él a través de las redes sociales.

Lo que empezó siendo un espacio para conectar con antiguos compañeros del colegio o ver las fotos de las vacaciones de amigos y familiares se ha convertido en un campo de batalla.

Vivimos rodeados de consignas electorales, ataques a adversarios políticos y mensajes diseñados para provocar nuestra indignación. Hoy, buena parte del debate político se desarrolla en unas redes sociales con algoritmos que aprenden de nuestra conducta y se aprovechan de nuestras emociones.

Además, la fuerte posición ideológica de algunos influencers y su capacidad de acceso a grandes audiencias genera un entorno de exposición selectiva a la información. Este entorno digital saturado de ideología en el que se consumen siempre los mismos mensajes puede favorecer la aparición de cámaras de eco, espacios donde nuestras ideas encuentran constantes refuerzos, mientras las opiniones contrarias van perdiendo presencia. El resultado es un debate político cada vez más dividido en bandos que apenas se escuchan.

Así, cuanto más encerrados estamos en nuestras propias certezas, más fácil resulta que las opiniones contrarias nos parezcan equivocadas, incompresibles o incluso inaceptables.

Resulta paradójico que, cuanto más posibilidades tenemos de conocer otras formas de pensar, más nos cueste convivir con quienes no comparten la nuestra.

Mensajes de orgullo e ira

En este marco de confrontación, la clase política moderna se ha sumado al juego dictado por las redes. En los últimos 25 años hemos contemplado un cambio significativo en las estrategias mediáticas de los partidos políticos. Abundan los mensajes emocionales, especialmente aquellos que apelan al orgullo o a la ira, las consignas provocadoras y los discursos que alimentan la crispación y el enfrentamiento.

La personalización de las campañas también ha adquirido un enorme protagonismo. Los candidatos se convierten en auténticas marcas personales, llegando a eclipsar las siglas de los partidos que representan. Incluso los discursos parlamentarios reflejan esta transformación, con un aumento de la hostilidad y menos referencias al diálogo y al acuerdo.

Lo peor de todo es que la confrontación tiene recompensa porque los mensajes más tóxicos en redes son los que consiguen más interacciones.

Escapar de esta espiral de confrontación

Llegados a este punto y en pleno proceso electoral en España, cabe preguntarse si estamos condenados a vivir permanentemente enfrentados o si todavía podemos hacer algo para evitarlo.

Una investigación publicada en Science en 2024, que evaluó distintas estrategias para reducir la hostilidad política, encontró que algunas conseguían disminuir el rechazo hacia quienes defendían otras ideas. Aunque sus efectos tienen limitaciones, la psicología social nos ofrece algunas herramientas que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana para combatir nuestros propios sesgos, mejorar nuestra relación con la tecnología y aprender a convivir con quienes piensan diferente:

1. Desobedezca al algoritmo de vez en cuando. No deje que las redes decidan siempre los contenidos que va a consumir. Busque en otros medios y en otras fuentes, y utilice la opción de ver las publicaciones de las cuentas que normalmente no ve. Deje de interactuar con los contenidos que únicamente buscan provocarle o indignarle. Recuerde que con cada nuevo clic o tiempo delante de un contenido está alimentando al algoritmo.

2. Desconfíe especialmente de aquello que le da la razón. Sé que resulta agradable sentir que tiene razón y que todo a su alrededor parece confirmarlo, pero quizá su sesgo de confirmación le esté jugando una mala pasada. Cuando encuentre una noticia o le aparezca un reel que confirma exactamente lo que piensa sobre un tema o un político, pregúntese qué pruebas lo respaldan. Busque información que pueda cuestionarla y aplique el mismo nivel de exigencia a las noticias que favorecen sus propias creencias.

3. No comparta “en caliente”. Cuando experimentamos lo que algunos expertos denominan un “secuestro emocional”, la intensidad de nuestras emociones puede dificultar que pensemos con claridad y favorecer respuestas impulsivas. La indignación, la frustración o la rabia pueden llevarnos a compartir contenidos sin comprobar su veracidad. Antes de difundir una noticia, un meme o un vídeo, deténgase unos segundos y compruebe su procedencia. Algo tan sencillo como preguntarnos si lo que estamos viendo es cierto puede reducir nuestra intención de compartir información falsa.

4. Mantenga una dieta digital variada. Igual que no alimentaría su cuerpo exclusivamente a base de bollería y comida basura, tampoco debería alimentar su cerebro únicamente con vídeos superficiales, polémicas y titulares sensacionalistas. A esos estímulos que captan nuestra atención, pero apenas nos aportan algo significativo, los he llamado “contenidos vacíos”.

No hace falta renunciar al entretenimiento, pero intente compensarlo con contenidos que le hagan aprender, reflexionar y cuestionar sus propias ideas. Incluya en su menú digital divulgación, información contrastada y opiniones bien argumentadas, especialmente de quienes piensan diferente. Recuerde que una dieta digital saludable también necesita alimentos que cueste un poquito más digerir.

5. Utilice la misma vara de medir para todos. ¿Le parece gracioso un post que ridiculiza a un político, pero intolerable cuando se burla del suyo? ¿Justifica determinadas protestas o comportamientos que condenaría si los protagonizara el bando contrario? Haga el ejercicio de intercambiar mentalmente a los protagonistas y pregúntese si mantendría su opinión. La sátira, la crítica y la protesta son legítimas, pero la afinidad ideológica no debería determinar cuándo justificamos las amenazas o la violencia.

6. Recupere las conversaciones con quien piensa diferente. Las redes favorecen discusiones rápidas en las que parece que siempre tiene que haber un ganador. Pruebe a escuchar sin interrumpir, preguntar antes de juzgar y buscar aquello en lo que pueden estar de acuerdo. Un estudio publicado en 2025 encontró que las conversaciones presenciales entre personas con ideas políticas diferentes podían reducir el rechazo mutuo sin necesidad de cambiar sus posiciones ideológicas.

¿Y si aprendemos a estar en desacuerdo?

Ninguna de estas recomendaciones resolverá por sí sola la polarización política. Los partidos, los medios de comunicación y las plataformas digitales también tienen una responsabilidad que asumir. Pero hay algo que sí está en nuestras manos: podemos seguir defendiendo nuestras ideas con firmeza, cuestionar las de los demás y reconocer que una persona merece respeto aunque no comparta nuestras convicciones.

Quizá no podamos decidir todo lo que el algoritmo nos muestra, pero sí qué compartimos, a quién escuchamos y qué comportamientos estamos dispuestos a justificar.

Y, en un mundo cada vez más dividido entre bandos, aprender a discrepar sin convertir al otro en enemigo sería un buen comienzo.

Álvaro García del Castillo, Vicedecano de Gestión de Estudios de Psicología. Profesor Doctor en Psicología Social del Departamento de Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.