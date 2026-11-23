"Una superluna ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una Luna llena", la Agencia de administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA).

La agencia explica que como la Luna orbita la Tierra haciendo una elipse que la acerca y la aleja de la Tierra a medida que da vueltas, el punto más alejado de esta elipse es el denominado apogeo y se da cuando la distancia entre ambos astros se encuentran a una distancia promedio de 405,500 kilómetros.

El punto más cercano se llama perigeo y sucede cuando la distancia promedio entre los cuerpos celestes es de cerca de 363,300 kilómetros. "Cuando aparece una luna llena en su perigeo, es un poco más brillante y más grande que una luna llena normal", anota la NASA.

Mirar hacia arriba

Edgar Castro Bathen, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, indica que el martes 24 de noviembre se podrá apreciar la primera superluna del año 2026. Refiere que el fenómeno sucederá "cuando sean exactamente las 8:53 horas en Guatemala". Sin embargo, enfatiza en que "será por la noche, cuando se mirará más grande y brillante que otras lunas llenas".

Castro indica que la luna se encontrará a 360 mil kilómetros (en números redondos) mientras que la distancia normal promedio es de 384 mil kilómetros. "Es decir que se encontrará 24,000 km más cerca que en otras fases de luna llena", expone.

El sitio Star-Walk indica que el 24 de noviembre, la Luna llena estará en la constelación del Tauro, que es una de las constelaciones más reconocibles. Indica que "una Luna baja puede adquirir un llamativo tono amarillo o naranja porque su luz atraviesa más atmósfera terrestre. También puede parecer inusualmente grande junto a edificios, árboles o el horizonte".

En su sitio de Internet, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) asegura que el fenómeno podrá ser visto mejor entre el 23 y 25 de noviembre por la noche.