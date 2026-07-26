18 de octubre de 1986: Entrevista con el joven cantautor Ricardo Arjona

Por José Eduardo Zarco

Habíamos quedado con Ricardo de hacer la entrevista en la cafetería de la Universidad Rafael Landívar, pero me di cuenta de que había dejado mi grabadora. Le pregunté si podíamos ir a mi casa y allí, con más calma, en un ambiente más familiar, conversamos.

¿Cómo fue que principiaste a cantar?

Bueno, recuerdo el día en que mi padre me obsequió una guitarra. Fue ese el punto de partida de lo que actualmente estoy realizando. Ese instrumento hizo que yo empezara a vocalizar. A los 12 años de edad, hice mi primera canción. Participé en festivales de la canción a nivel estudiantil. Después de cantar cinco años me retiré para iniciar mi entrenamiento a nivel profesional, componiendo canciones de carácter comercial.

¿Cuál fue esa primera canción que escribiste?

Se llama Gracias al mundo. Con esta canción gané el Festival Juvenil 86 del Colegio Don Bosco.

¿En qué te basas para componer la letra de tus melodías?

Necesitas una idea, un punto de partida; luego de eso, lo que hago es comenzar con los estribillos, poniéndole de una vez la música. Compongo conjuntamente.

¿Cuál de tus canciones es la favorita?

Te va a extrañar que no sea una de mi álbum (Déjame decir que te amo). Se llama Te vi, volví, no supe. Es una de las últimas que he hecho y me siento bien identificado, porque en ella se ve la vida misma.

¿Cuál ha sido el momento más relevante de tu vida?

Fue cuando en la disquera dijeron el sí a mi primer disco.

¿Te gustaría representar a Guatemala en algún festival internacional?

Lo tengo siempre en mente, pero siento que no lo he hecho porque para representar a Guatemala no tiene que ser con una canción romántica. Desde mi punto de vista, tiene que ser una canción de carácter social.

¿Quién es tu cantante favorito en inglés?

Barry Manilow.

¿Qué haces aparte de cantar?

Imparto clases a niños de primaria. Estudio, además, publicidad, el último año, y clases de guitarra y práctica de basquetbol.

¿Qué nos puedes decir de tu familia?

Somos un hogar muy unido; nos reunimos los sábados.

¿Cuáles son tus objetivos?

Los próximos que tengo son el concierto navideño que pensamos llevar a cabo con la Comisión de Relaciones Públicas de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Este evento será en beneficio de los niños huérfanos guatemaltecos. Para dicho concierto interpretaremos, con el trío propio de tradición, temas de Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y algunos otros conocidos intérpretes de habla hispana.

¿Cuándo se llevará a cabo?

Bueno, en una noche de diciembre, y tengo entendido que será en el Teatro al Aire Libre del Gran Centro Cultural de Guatemala.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.