20 de agosto de 1951: Surge Prensa Libre

Aquella tarde de lunes 20 de agosto de 1951 salió a las calles de la capital guatemalteca un nuevo periódico, con un lema emblemático: “Por un periodismo independiente, honrado y digno”, con la visión de servir a Guatemala y a los guatemaltecos a través de ofrecer información veraz e imparcial, con total equidistancia de las posturas, sin cortapisas ni animadversiones, para impulsar el desarrollo nacional.

Sí, Prensa Libre comenzó como vespertino, en una casa de la 3a. avenida y 5a. calle, zona 1. Poco tiempo después se convirtió en matutino, precisamente por el afán de atender mejor las expectativas noticiosas de sus lectores. Las primeras ediciones se hicieron en la Imprenta Iberia, que llegó a producir hasta cinco mil ejemplares diarios.

Aquel primer ejemplar y las miles de ediciones que le han seguido, incluyendo las plataformas digitales y redes sociales, han tenido como inspiración permanente el ideal de nuestros cinco fundadores: Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa, a través de múltiples generaciones de periodistas, fotógrafos, diseñadores, columnistas y anunciantes.

Libre expresión

Pedro Julio García era director del periódico Nuestro Diario, fundado por Federico Hernández de León, quien se vio obligado a venderlo por cuestiones económicas.

Dicho medio fue adquirido en junio de 1951 por simpatizantes del gobierno de turno, que comenzaron a presionar para cambiar la línea crítica e imponer una afín al oficialismo, lo cual rechazó Pedro Julio García, por lo que fue despedido.

Por dignidad y en solidaridad con él, también renunciaron Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa, que era columnista. Decididos a seguir prestando un servicio informativo de calidad a Guatemala, unieron esfuerzos y aportaron, cada uno, la suma de Q1 mil 500 para comenzar a integrar un primer equipo periodístico y administrativo.

Los cinco fundadores de Prensa Libre: Salvador Girón Collier, Álvaro Contreras Vélez, Pedro Julio García, Mario Sandoval Figueroa e Isidoro Zarco Alfasa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La primera redacción

El personal de la redacción en 1951 estaba integrado así: Pedro Julio García, director; Álvaro Contreras Vélez, subdirector; Isidoro Zarco, administrador; Mario Sandoval Figueroa fue, al principio, cronista parlamentario, y más tarde, jefe de Redacción. El gerente era Alfonso Rodríguez. Los primeros reporteros fueron Óscar Ronaldo Cruz Morris, Julio Mansilla Gutiérrez y Haroldo López Valdizón.

Trudy Singer era cronista social, Salvador Girón Collier y Carlos Larrañaga estaban a cargo de la sección deportiva desde el primer ejemplar. En 1953, Prensa Libre se trasladó a su actual sede, 13 calle y 9 avenida, zona 1.