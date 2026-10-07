Acampa en el Zoológico La Aurora: una experiencia nocturna de aprendizaje, aventura y diversión familiar

Noviembre llega con un evento diferente al Parque Zoológico La Aurora: la “Noche de campamento en el Zoo”, una actividad que ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir una experiencia distinta en el recinto.

El evento combina diversión, exploración, aprendizaje y convivencia familiar. Por una noche, los participantes podrán acampar en las instalaciones, rodeados de naturaleza y cerca de los animales que allí habitan.

Entre juegos y tiempo en familia, habrá actividades como avistamiento de aves, recorridos y una fogata, entre otras opciones para disfrutar del recinto, que se extiende por 21 manzanas de áreas verdes.

La actividad también permite a los asistentes disfrutar de una velada rodeados de vida silvestre, ya que el Zoológico La Aurora alberga 287 especies y más de dos mil 500 animales.

El evento incluye cena, desayuno, parqueo e ingreso al recinto. “Cuéntale a los niños y preparen todo, porque los cupos se llenan súper rápido”, dice parte de la invitación.

Fecha

28 de noviembre del 2026

Hora

Ingreso: 15 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios

Jóvenes y adultos: Q175

Niños de 2 a 12 años: Q150

Cupo limitado

Reservaciones

Las reservaciones deben efectuarse al número 2463-0463, extensión 3, o por medio del correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.

Incluye

Ingreso al parque y actividades familiares

Cena

Desayuno

Parqueo

Datos importantes

Cada familia debe llevar su propia tienda de campaña y sleeping

Repelente

Linterna

Snacks

Frazadas

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.