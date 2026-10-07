Escenario
Acampa en el Zoológico La Aurora: una experiencia nocturna de aprendizaje, aventura y diversión familiar
Una noche de diversión y exploración espera a niños y adultos en la “Noche de campamento en el Zoo”, una experiencia diferente para disfrutar en familia. Estos son los detalles.
La tigresa de bengala Romina, camina en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala). (Foto Prensa Libre: EFE)
Noviembre llega con un evento diferente al Parque Zoológico La Aurora: la “Noche de campamento en el Zoo”, una actividad que ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir una experiencia distinta en el recinto.
El evento combina diversión, exploración, aprendizaje y convivencia familiar. Por una noche, los participantes podrán acampar en las instalaciones, rodeados de naturaleza y cerca de los animales que allí habitan.
Entre juegos y tiempo en familia, habrá actividades como avistamiento de aves, recorridos y una fogata, entre otras opciones para disfrutar del recinto, que se extiende por 21 manzanas de áreas verdes.
La actividad también permite a los asistentes disfrutar de una velada rodeados de vida silvestre, ya que el Zoológico La Aurora alberga 287 especies y más de dos mil 500 animales.
El evento incluye cena, desayuno, parqueo e ingreso al recinto. “Cuéntale a los niños y preparen todo, porque los cupos se llenan súper rápido”, dice parte de la invitación.
Fecha
28 de noviembre del 2026
Hora
Ingreso: 15 horas
Lugar
Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precios
- Jóvenes y adultos: Q175
- Niños de 2 a 12 años: Q150
- Cupo limitado
Reservaciones
Las reservaciones deben efectuarse al número 2463-0463, extensión 3, o por medio del correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.
Incluye
- Ingreso al parque y actividades familiares
- Cena
- Desayuno
- Parqueo
Datos importantes
- Cada familia debe llevar su propia tienda de campaña y sleeping
- Repelente
- Linterna
- Snacks
- Frazadas
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.