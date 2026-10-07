Acampa en el Zoológico La Aurora: una experiencia nocturna de aprendizaje, aventura y diversión familiar

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Acampa en el Zoológico La Aurora: una experiencia nocturna de aprendizaje, aventura y diversión familiar

Una noche de diversión y exploración espera a niños y adultos en la “Noche de campamento en el Zoo”, una experiencia diferente para disfrutar en familia. Estos son los detalles.

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AME675. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/10/2024.- La tigresa de bengala Romina, camina en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala). El zoológico La Aurora de Guatemala presentó este jueves el nuevo santuario para los dos tigres de bengala que residen en ese parque desde hace más de una década. EFE/ David Toro

La tigresa de bengala Romina, camina en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala). (Foto Prensa Libre: EFE)

Noviembre llega con un evento diferente al Parque Zoológico La Aurora: la “Noche de campamento en el Zoo”, una actividad que ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir una experiencia distinta en el recinto.

El evento combina diversión, exploración, aprendizaje y convivencia familiar. Por una noche, los participantes podrán acampar en las instalaciones, rodeados de naturaleza y cerca de los animales que allí habitan.

Entre juegos y tiempo en familia, habrá actividades como avistamiento de aves, recorridos y una fogata, entre otras opciones para disfrutar del recinto, que se extiende por 21 manzanas de áreas verdes.

La actividad también permite a los asistentes disfrutar de una velada rodeados de vida silvestre, ya que el Zoológico La Aurora alberga 287 especies y más de dos mil 500 animales.

El evento incluye cena, desayuno, parqueo e ingreso al recinto. “Cuéntale a los niños y preparen todo, porque los cupos se llenan súper rápido”, dice parte de la invitación.

Fecha

28 de noviembre del 2026

Hora

Ingreso: 15 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios

  • Jóvenes y adultos: Q175
  • Niños de 2 a 12 años: Q150
  • Cupo limitado

Reservaciones

Las reservaciones deben efectuarse al número 2463-0463, extensión 3, o por medio del correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt.

Incluye

  • Ingreso al parque y actividades familiares
  • Cena
  • Desayuno
  • Parqueo

Datos importantes

  • Cada familia debe llevar su propia tienda de campaña y sleeping
  • Repelente
  • Linterna
  • Snacks
  • Frazadas

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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