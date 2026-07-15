Escenario
Agenda de Filgua 2026: concurso interescolar de lectura, Noche de Hogwarts, concierto de Harry Potter y noche de cine para este jueves 16 de julio
En uno de los días más especiales de la Feria Internacional del Libro de Guatemala , la celebración de la Noche de Hogwarts llegará acompañada de una amplia agenda dedicada a la literatura y a los encuentros culturales.
Personas asisten a la inauguración de la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Mac)
La literatura mágica será la protagonista de Filgua 2026 este jueves 16 de julio, cuando se celebre la Noche de Hogwarts con cuentacuentos, un taller de varitas mágicas y un concierto que será el cierre de la jornada.
El Fórum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, será el punto de encuentro donde los amantes de la literatura de J. K. Rowling se reunirán para compartir y poner en alto a sus casas favoritas.
Además, este día ofrece una variada programación que celebra la literatura. Entre charlas, talleres y actividades especiales para niños, Filgua ofrece a grandes y pequeños opciones para aprender, divertirse y celebrar la lectura.
Con 150 estands y un pabellón dedicado al país invitado, Alemania, la Feria Internacional del Libro de Guatemala invita al público a explorar nuevas lecturas. Desde actividades por la conmemoración de los Acuerdos de Paz hasta eventos como Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego y la proyección de una película alemana, estas son las actividades programadas para este jueves.
Agenda
Obras ganadoras del certamen Marilena López 2025
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Byron Quiñónez, Luis Fernando Ponce y Hanna Orellana Beitze.
Pequeños experimentos, grandes aprendizajes
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Marta Irene Rodas Anleu.
Concurso interescolar de lectura
- Hora: 9 a 13 horas
- Lugar: Sala Marilena López.
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 9 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.
Martín, Octavio y el mar
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Luis Ponce y Hanna Orellana.
Taller de arte dramático como medio de desarrollo social
- Hora: 10 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: ADESCA.
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 10 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.
Historias de vida: ¡Lecturas que transforman!
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Cheili González y Daniel Quiyuch.
El gato de las nieves
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Byron Quiñónez y Hanna Orellana Beitze.
Conociendo a Beethoven
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Natari Cuentera.
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 11 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.
Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán
- Hora: 11 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.
Taller de composición musical con Óscar Conde
- Hora: 12 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Óscar Conde.
Teatro del rescate
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Margarita Kénefic y Hanna Orellana Beitze.
Violencia sexual y embarazos tempranos, involuntarios y forzados: una mirada más allá del espejo
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Ana Lucía Ramazzini, Danessa Luna y Olivia Cáceres.
Orquídeas de Guatemala, 462 especies y 6 híbridos
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: José Monzón, Edgar Mó y Vanessa Granados (Editorial UVG).
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 14 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.
Juventudes, participación ciudadana y acceso a derechos
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Rebeca González y Candi Ventura López.
La importancia de las abejas nativas en Guatemala
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: UBIO.
La IA como tu aliada para explorar opciones de lectura
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponente: Sandra Escobar.
Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego
- Hora: 15 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.
Coloquio Internacional: Otto René Castillo, el gran inconforme
- Hora: 15.30 a 16.20 horas
- Lugar: Club Majadas, Sala Carlos Navarrete
- Comentario: Werner Mackenbach.
Conversatorio: A 30 años de los Acuerdos de Paz: memoria, balance y desafíos de Guatemala
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Excma. Sra. Luz Rivas, Excmo. Sr. Edgar Gutiérrez, Lcda. Olinda Salguero y Hno. Óscar Azmitia.
El señor presidente, 80 años después
- Hora: 18 a 20 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal.
¿Qué facetas desconocidas de los presidentes de Guatemala persisten fuera del retrato histórico?
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Ana Lucía Rodríguez, María Marta Samayoa, Carlos Sabino y Lorena Castellanos.
Taller de varitas mágicas de Harry Potter
- Hora: 18 horas
- Lugar: Plazoleta Musical.
Diccionario de escritores guatemaltecos
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Carlos López (autor).
Monstruos y pájaros
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Dina Fernández, Arnoldo Gálvez Suárez y Jeanny Chapeta.
El señor presidente, edición ilustrada
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: Rafael Cuevas Molina.
Concierto de Harry Potter, a cargo de Lienzos al Viento
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Niños.
Película: Good Bye, Lenin! (2003)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Cinemark Majadas Once.