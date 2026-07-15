Agenda de Filgua 2026: concurso interescolar de lectura, Noche de Hogwarts, concierto de Harry Potter y noche de cine para este jueves 16 de julio

La literatura mágica será la protagonista de Filgua 2026 este jueves 16 de julio, cuando se celebre la Noche de Hogwarts con cuentacuentos, un taller de varitas mágicas y un concierto que será el cierre de la jornada.

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, será el punto de encuentro donde los amantes de la literatura de J. K. Rowling se reunirán para compartir y poner en alto a sus casas favoritas.

Además, este día ofrece una variada programación que celebra la literatura. Entre charlas, talleres y actividades especiales para niños, Filgua ofrece a grandes y pequeños opciones para aprender, divertirse y celebrar la lectura.

Con 150 estands y un pabellón dedicado al país invitado, Alemania, la Feria Internacional del Libro de Guatemala invita al público a explorar nuevas lecturas. Desde actividades por la conmemoración de los Acuerdos de Paz hasta eventos como Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego y la proyección de una película alemana, estas son las actividades programadas para este jueves.

Agenda

Obras ganadoras del certamen Marilena López 2025

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Byron Quiñónez, Luis Fernando Ponce y Hanna Orellana Beitze.

Pequeños experimentos, grandes aprendizajes

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Marta Irene Rodas Anleu.

Concurso interescolar de lectura

Hora: 9 a 13 horas

9 a 13 horas Lugar: Sala Marilena López.

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.

Martín, Octavio y el mar

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Luis Ponce y Hanna Orellana.

Taller de arte dramático como medio de desarrollo social

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: ADESCA.

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.

Historias de vida: ¡Lecturas que transforman!

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Cheili González y Daniel Quiyuch.

El gato de las nieves

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Byron Quiñónez y Hanna Orellana Beitze.

Conociendo a Beethoven

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Natari Cuentera.

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.

Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.

Taller de composición musical con Óscar Conde

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Óscar Conde.

Teatro del rescate

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Margarita Kénefic y Hanna Orellana Beitze.

Violencia sexual y embarazos tempranos, involuntarios y forzados: una mirada más allá del espejo

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Ana Lucía Ramazzini, Danessa Luna y Olivia Cáceres.

Orquídeas de Guatemala, 462 especies y 6 híbridos

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: José Monzón, Edgar Mó y Vanessa Granados (Editorial UVG).

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.

Juventudes, participación ciudadana y acceso a derechos

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Rebeca González y Candi Ventura López.

La importancia de las abejas nativas en Guatemala

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: UBIO.

La IA como tu aliada para explorar opciones de lectura

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponente: Sandra Escobar.

Museo en Movimiento: Entre cuentos, ciencia y juego

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponentes: Marlyn Lemus, Enma Argueta y María José Mancilla.

Coloquio Internacional: Otto René Castillo, el gran inconforme

Hora: 15.30 a 16.20 horas

15.30 a 16.20 horas Lugar: Club Majadas, Sala Carlos Navarrete

Club Majadas, Sala Carlos Navarrete Comentario: Werner Mackenbach.

Conversatorio: A 30 años de los Acuerdos de Paz: memoria, balance y desafíos de Guatemala

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Excma. Sra. Luz Rivas, Excmo. Sr. Edgar Gutiérrez, Lcda. Olinda Salguero y Hno. Óscar Azmitia.

El señor presidente, 80 años después

Hora: 18 a 20 horas

18 a 20 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal.

¿Qué facetas desconocidas de los presidentes de Guatemala persisten fuera del retrato histórico?

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Ana Lucía Rodríguez, María Marta Samayoa, Carlos Sabino y Lorena Castellanos.

Taller de varitas mágicas de Harry Potter

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Plazoleta Musical.

Diccionario de escritores guatemaltecos

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Carlos López (autor).

Monstruos y pájaros

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Dina Fernández, Arnoldo Gálvez Suárez y Jeanny Chapeta.

El señor presidente, edición ilustrada

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: Rafael Cuevas Molina.

Concierto de Harry Potter, a cargo de Lienzos al Viento

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Niños.

Película: Good Bye, Lenin! (2003)