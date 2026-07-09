Agenda de Filgua 2026: talleres, charlas, la Noche del Terror, conciertos de Charlotte Brandi y Atitlán Cumbia Band este 10 de julio

El Fórum Majadas, en la zona 11 capitalina, será el centro de celebración de la literatura durante el cuarto día de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), donde la lectura, la cultura, la música y la historia convergen.

Este espacio ofrece 150 estands donde podrá adquirir diversidad de libros educativos, infantiles, las sagas más conocidas e, incluso, tendrá la oportunidad de conocer nuevas publicaciones. Además, algunos de estos espacios ofrecen a los visitantes nuevas experiencias.

La XXIII edición de Filgua ofrece a sus visitantes charlas, foros, conversatorios, presentaciones de libros, talleres, actividades infantiles, conciertos e incluso cine, a cargo de la Embajada de Alemania, país invitado de esta edición.

Para la agenda del viernes 10 de julio se tiene planificada la transmisión del partido de cuartos de final, la Noche del Terror, el concierto de Atitlán Cumbia Band, un foro sobre los 30 años de los Acuerdos de Paz y el concierto de la cantante alemana Charlotte Brandi, además de diversas actividades. Conozca la agenda:

Agenda general

El misterio del colibrí y Paganino

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Rodolfo Naró.

De brujas, lobos y héroes

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponente: Alexis Cuentacuentos.

Mesa redonda: Los autores/creadores: La inteligencia artificial y la calidad autoral

Hora: 10.05 a 11 horas

10.05 a 11 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Raúl Figueroa, Denise Phé-Funchal, Lutz Kliche y Claudia Cabrera.

Lineamientos para fortalecer la lectura en el nivel de Educación Media

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Ministerio de Educación (Mineduc).

La ilustradora/dibujante de cómic: El cómic contemporáneo, cuando la imagen y el texto dialogan

Hora: 11 a 11.30 horas

11 a 11.30 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Mia Oberländer.

El bibliotecario: digitalización en bibliotecas para superar asimetrías de conocimiento

Hora: 11.30 a 12 horas

11.30 a 12 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Christoph Müller.

Poemario: Las tinieblas que me habitan

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponente: Verónica Rozotto.

El Popol Wuj, una aventura audiovisual

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponente: Ricardo Olvera.

Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.

La fiesta del fútbol

Hora: 13 a 15 horas

13 a 15 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Partido: España vs. Bélgica.

Guaterror

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Samuel Calva.

Persecución

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Mia Oberländer.

Retos en el retorno y necesidades de atención para niñas, niños y adolescentes (Brot für die Welt)

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Silvia Raquec y Delia Catú.

Fomento a la lectura con jóvenes

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponente: Paco Ignacio Taibo II.

El mito del drama de armario de Tawfik El Hakim

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Embajada de Egipto, embajador Hattem Hassouba, Mariam Ibrahim, Mariana Morán, Liza Jacobo, Mohamed Nader y Moustafa Mohamed.

Alemania: de un país en ruinas en la posguerra al "milagro económico alemán". Presentación del cómic Erhard on My Mind (KAS)

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Guillermo Díaz, Claudia García y Gunter Rieck Moncayo.

Ciencia ficción, fantasía y terror en el cine

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponente: Ricardo Benavides.

No me llames loca

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Gilraen Eärfalas.

Conversatorio sobre los aportes de la historia de la formación profesional en Guatemala (GIZ)

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Verónica Mérida Arellanos, Julieta López, Francisco Cabrera, Edgar Quintana y Liliana Aldana.

Conferencia magistral: Pensamiento de los pueblos como paradigmas de conocimiento

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Héctor Hernández, investigador titular C del Registro de Investigación Multidisciplinaria, y Elisa Canil, de la Fundación Rigoberta Menchú.

El último Bastión

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponente: Edgar Wellmann.

Cuentos de Abril en agosto

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Jay Sandoval.

Investigación sobre una historia familiar a partir de un legado Guatemala en Alemania: las cartas de la familia Becker (1935-1939)

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Ricarda Musser.

Relaciones comerciales y la inversión entre Guatemala y Alemania

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Valeria Prado, Moisés Mérida, Kai Henke, Carlos Rafael Pellecer, Cristian Mayorga y Andrés Schellenberg.

Logrando campañas virales en elecciones reales: descifrando los nuevos retos electorales

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponentes: Alberto E. de Aragón, Guillermo Pellecer y Conrado A. Reyes.

Autoritarismo en Centroamérica: ¿democracia en riesgo?

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Orlando López Selva, Allan Ortiz y Elisabeth Maigler Kluessera.

Panel foro: Treinta años de los Acuerdos de Paz: Guatemala en el espejo de las democracias de América Latina

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Dra. Rigoberta Menchú Tum, Lcda. Otilia Lux de Cotí, Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas y Auri Cuxé, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Comunidad, duelo y política de convivencia

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Carolin Emcke, Gladys Tzul Tzul y Sabine Eismann.

Noche del Terror

Hora: 18 a 20 horas

18 a 20 horas Lugar: Sala Filgua Niños.

Las leyendas de Guatemala en papel

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponente: Alexander Alegría.

Solo queremos ser humanos: Memoria histórica artística frente al genocidio en Guatemala

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponentes: Fernando López, Estela Jocón y Alejandro Marré.

¿Qué hace un peluquero en la feria del libro?

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Danny Beuerbach, Katherina Rapp y Rebecca Bertram.

Testimonios y aprendizajes del terremoto de San Gilberto

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Conred.

El señor de los caminos

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Horacio Piccardo, Denise Phé-Funchal y Raúl Figueroa Sarti.

Escogimos la tercera

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Pablo Sigüenza y Hanna Orellana.

Los aparecidos en Guatemala

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México

Carpa Cultural de la Embajada de México Exponentes: CECEG: Erick García y Deyvid Molina.

Concierto de terror a cargo de Lienzos del Viento

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Filgua Niños.

Concierto de Atitlán Cumbia Band

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Plazoleta Musical.

Concierto con la cantante alemana Charlotte Brandi

Hora: 20 a 22 horas

20 a 22 horas Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Organizan: Asociación de Educación y Cultura "Alejandro von Humboldt", Goethe-Institut Mexiko y Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala.

Presentaciones de libros

No me llames loca

Autora: Gilraen Eärfalas

Gilraen Eärfalas Lugar: Stand de firma de libros

Stand de firma de libros Hora: 17 horas.

Cuentos de Abril en agosto