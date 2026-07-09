Escenario
Agenda de Filgua 2026: talleres, charlas, la Noche del Terror, conciertos de Charlotte Brandi y Atitlán Cumbia Band este 10 de julio
La música, la literatura, la historia y la lectura se adueñarán del cuarto día de celebración de Filgua 2026, con invitados internacionales. Conozca la agenda de este viernes 10 de julio.
Personas asisten a la inauguración de la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Fórum Majadas, en la zona 11 capitalina, será el centro de celebración de la literatura durante el cuarto día de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), donde la lectura, la cultura, la música y la historia convergen.
Este espacio ofrece 150 estands donde podrá adquirir diversidad de libros educativos, infantiles, las sagas más conocidas e, incluso, tendrá la oportunidad de conocer nuevas publicaciones. Además, algunos de estos espacios ofrecen a los visitantes nuevas experiencias.
La XXIII edición de Filgua ofrece a sus visitantes charlas, foros, conversatorios, presentaciones de libros, talleres, actividades infantiles, conciertos e incluso cine, a cargo de la Embajada de Alemania, país invitado de esta edición.
Para la agenda del viernes 10 de julio se tiene planificada la transmisión del partido de cuartos de final, la Noche del Terror, el concierto de Atitlán Cumbia Band, un foro sobre los 30 años de los Acuerdos de Paz y el concierto de la cantante alemana Charlotte Brandi, además de diversas actividades. Conozca la agenda:
Agenda general
El misterio del colibrí y Paganino
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Rodolfo Naró.
De brujas, lobos y héroes
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponente: Alexis Cuentacuentos.
Mesa redonda: Los autores/creadores: La inteligencia artificial y la calidad autoral
- Hora: 10.05 a 11 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Raúl Figueroa, Denise Phé-Funchal, Lutz Kliche y Claudia Cabrera.
Lineamientos para fortalecer la lectura en el nivel de Educación Media
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Ministerio de Educación (Mineduc).
La ilustradora/dibujante de cómic: El cómic contemporáneo, cuando la imagen y el texto dialogan
- Hora: 11 a 11.30 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Mia Oberländer.
El bibliotecario: digitalización en bibliotecas para superar asimetrías de conocimiento
- Hora: 11.30 a 12 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Christoph Müller.
Poemario: Las tinieblas que me habitan
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponente: Verónica Rozotto.
El Popol Wuj, una aventura audiovisual
- Hora: 11 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponente: Ricardo Olvera.
Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán
- Hora: 11 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.
La fiesta del fútbol
- Hora: 13 a 15 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Partido: España vs. Bélgica.
Guaterror
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Samuel Calva.
Persecución
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Mia Oberländer.
Retos en el retorno y necesidades de atención para niñas, niños y adolescentes (Brot für die Welt)
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Silvia Raquec y Delia Catú.
Fomento a la lectura con jóvenes
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponente: Paco Ignacio Taibo II.
El mito del drama de armario de Tawfik El Hakim
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Embajada de Egipto, embajador Hattem Hassouba, Mariam Ibrahim, Mariana Morán, Liza Jacobo, Mohamed Nader y Moustafa Mohamed.
Alemania: de un país en ruinas en la posguerra al "milagro económico alemán". Presentación del cómic Erhard on My Mind (KAS)
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Guillermo Díaz, Claudia García y Gunter Rieck Moncayo.
Ciencia ficción, fantasía y terror en el cine
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponente: Ricardo Benavides.
No me llames loca
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Gilraen Eärfalas.
Conversatorio sobre los aportes de la historia de la formación profesional en Guatemala (GIZ)
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Verónica Mérida Arellanos, Julieta López, Francisco Cabrera, Edgar Quintana y Liliana Aldana.
Conferencia magistral: Pensamiento de los pueblos como paradigmas de conocimiento
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Héctor Hernández, investigador titular C del Registro de Investigación Multidisciplinaria, y Elisa Canil, de la Fundación Rigoberta Menchú.
El último Bastión
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponente: Edgar Wellmann.
Cuentos de Abril en agosto
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Jay Sandoval.
Investigación sobre una historia familiar a partir de un legado Guatemala en Alemania: las cartas de la familia Becker (1935-1939)
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Ricarda Musser.
Relaciones comerciales y la inversión entre Guatemala y Alemania
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Valeria Prado, Moisés Mérida, Kai Henke, Carlos Rafael Pellecer, Cristian Mayorga y Andrés Schellenberg.
Logrando campañas virales en elecciones reales: descifrando los nuevos retos electorales
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponentes: Alberto E. de Aragón, Guillermo Pellecer y Conrado A. Reyes.
Autoritarismo en Centroamérica: ¿democracia en riesgo?
- Hora: 17 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Orlando López Selva, Allan Ortiz y Elisabeth Maigler Kluessera.
Panel foro: Treinta años de los Acuerdos de Paz: Guatemala en el espejo de las democracias de América Latina
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Dra. Rigoberta Menchú Tum, Lcda. Otilia Lux de Cotí, Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas y Auri Cuxé, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Comunidad, duelo y política de convivencia
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Carolin Emcke, Gladys Tzul Tzul y Sabine Eismann.
Noche del Terror
- Hora: 18 a 20 horas
- Lugar: Sala Filgua Niños.
Las leyendas de Guatemala en papel
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponente: Alexander Alegría.
Solo queremos ser humanos: Memoria histórica artística frente al genocidio en Guatemala
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponentes: Fernando López, Estela Jocón y Alejandro Marré.
¿Qué hace un peluquero en la feria del libro?
- Hora: 18 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Danny Beuerbach, Katherina Rapp y Rebecca Bertram.
Testimonios y aprendizajes del terremoto de San Gilberto
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Conred.
El señor de los caminos
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Horacio Piccardo, Denise Phé-Funchal y Raúl Figueroa Sarti.
Escogimos la tercera
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Pablo Sigüenza y Hanna Orellana.
Los aparecidos en Guatemala
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural de la Embajada de México
- Exponentes: CECEG: Erick García y Deyvid Molina.
Concierto de terror a cargo de Lienzos del Viento
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Filgua Niños.
Concierto de Atitlán Cumbia Band
- Hora: 19 horas
- Lugar: Plazoleta Musical.
Concierto con la cantante alemana Charlotte Brandi
- Hora: 20 a 22 horas
- Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- Organizan: Asociación de Educación y Cultura "Alejandro von Humboldt", Goethe-Institut Mexiko y Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala.
Presentaciones de libros
No me llames loca
- Autora: Gilraen Eärfalas
- Lugar: Stand de firma de libros
- Hora: 17 horas.
Cuentos de Abril en agosto
- Autor: Jay Sandoval
- Lugar: Stand de firma de libros
- Hora: 18 horas.