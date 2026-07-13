Escenario
Agenda Filgua 2026: Concurso Interescolar de Lectura, canciones en kaqchikel, fiesta del fútbol y todas las actividades de este martes 14 de julio
Desde un espacio de creatividad, conocimientos y convivencia entre amantes de la lectura, Filgua avanza con una variada agenda de actividades. Este es el cronograma.
Una persona asiste a la inauguración de la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 este martes, en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Fórum Majadas recibe a niños, jóvenes y adultos para que exploren no solo nuevos títulos de libros, sino también aprendan durante su estadía en Filgua, al ofrecer actividades para toda la familia.
Para este martes 14 de julio se tiene programada una diversa agenda que se adentra en el aprendizaje de los idiomas mayas, así como del alemán, gracias a que Alemania es el país invitado de honor de la XXIII edición.
A una semana de su inicio, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 avanza con sus actividades programadas, entre presentaciones de libros, talleres interactivos y actividades de conocimiento.
Entre concursos de lectura, canciones en kaqchikel y la transmisión de uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, este espacio atraerá a los más pequeños de la casa. Para quienes disfrutan explorar y conocer la historia, también habrá actividades relacionadas con los libros y la historia de Guatemala.
El Taller artístico del significado del barrilete en la cultura maya es una de las actividades más llamativas de esta edición, mientras que otras, como Agujeros negros: monstruos amigables del universo, son ideales para todas las edades.
Esta es la agenda completa de actividades para que pueda planificar su visita a la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026.
Agenda
Mieles y mariposas
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Mariana Libertad (autora), Claudia Gálvez (ilustradora) y Diana López (editora)
Concurso Interescolar de Lectura
- Hora: 9 a 13 horas
- Lugar: Sala Marilena López
Cantar canciones en kaqchikel
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Maya' Wuj
Taller: Estrategias de enseñanza del idioma mam con la juventud
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lcda. Saqb'ech Andrea Guadalupe Pérez López e Ixkem Rigoberta Baquiax Menchú.
Taller de concientización: "Descubriendo el mundo sin ver"
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Miriam Pérez.
Las travesuras del Pequeño Nicolás
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Organiza Sophos.
Felicidad en los negocios
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Jaime Meschoulam y Marsha Pamela.
Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán
- Hora: 11 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.
La fiesta del fútbol
- Hora: 13 a 15 horas
- Lugar: Stand de Alemania
Taller de idioma k'iche'
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Jun Tzijonem
Aprende alemán con historias
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Instituto de Idioma Alemán
Uso de simuladores PhET en el aprendizaje de las Ciencias
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: Luis Mijangos
Una forma de vida inspirada en el haiku
- Hora: 14 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponente: Miyashita Emiko.
Taller: La cultura de paz como un camino para la juventud
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lcda. Lucrecia de Krauser y Katerin Hernández, Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Aprende alemán con historias
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Instituto de Idioma Alemán
Taller artístico del significado del barrilete en la cultura maya
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Mtro. pintor Enrique Cay, maya kaqchikel, e Ixkem Rigoberta Baquiax Menchú, Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Agujeros negros: monstruos amigables del universo
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: José Rodrigo Sacahui
Una forma de vida inspirada en el haiku
- Hora: 15 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponente: Miyashita Emiko
Conectando con Conectivas
- Hora: 15 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: María José Carranza, María Alejandra Grotewold y Juliana Turqui
La ruta del artista al proyecto
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Zaira Pacajoj y Gildamaría Herrera
Terremoto
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Jorge Mario Cordón López
Entre la razón y el corazón
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Claudia Ortiz, Dee Allen Davis, Daniela Molina, Edgar Pineda, Estela Soberanis, Elizabeth Gaytán, Mirna López, María Herrera, Miriam de León, Christian Castañeda y Manuel Téllez.
La palabra como trinchera
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Brenda Morales, Matheus Kar, Hugo Cardona, Fernando Ramírez y Claudia Chinchilla.
Panel foro: Mujeres indígenas ejerciendo liderazgo
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lcda. Ixlem Chen Sam, Lcda. Milvian Aspuac, diputada Sonia Gutiérrez Raguay y Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Conferencia sobre César Vallejo y Miguel Ángel Asturias
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Carmen Lucía Alvarado y Méndez Vides. Modera y presenta: Javier Payeras. Organiza: Embajada de Perú en Guatemala.
Kumatzin Wuj Jun, Códice Maya en Dresde
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Nikolai Grube, Romelia Mo, Camilo Luin y Raxche' Rodríguez Guaján
Panel foro: Experiencias de revitalización lingüística de idiomas mayas en redes sociales
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lcda. Saqb'ech Andrea Guadalupe Pérez López, Maya Mam Saqbech.com; Lcda. Kleidy Sacba, Cobán, Alta Verapaz, y Elisa Canil Cop, Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Narrar el horror desde la posguerra
- Hora: 18 a 20 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Larissa Rú (Costa Rica), Jeanny Ivana Chapeta (Guatemala) y Martín Díaz Valdés (Guatemala). Modera: Carlos González Orellana.
México, mediador clave en América Latina
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Luz Elena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala, y Fernando González Davison.
La lengua de las bestias
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Giovanny Coxolcá y Hanna Orellana
El hombre de la valija
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Méndez Vides y Jaime Moreno
La máquina del tiempo
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponente: Walter Morán
75 años del ascenso al poder de Jacobo Árbenz Guzmán
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Edeliberto Cifuentes Medina y Marco Sagastume Gemmell.