Agenda Filgua 2026: Concurso Interescolar de Lectura, canciones en kaqchikel, fiesta del fútbol y todas las actividades de este martes 14 de julio

El Fórum Majadas recibe a niños, jóvenes y adultos para que exploren no solo nuevos títulos de libros, sino también aprendan durante su estadía en Filgua, al ofrecer actividades para toda la familia.

Para este martes 14 de julio se tiene programada una diversa agenda que se adentra en el aprendizaje de los idiomas mayas, así como del alemán, gracias a que Alemania es el país invitado de honor de la XXIII edición.

A una semana de su inicio, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 avanza con sus actividades programadas, entre presentaciones de libros, talleres interactivos y actividades de conocimiento.

Entre concursos de lectura, canciones en kaqchikel y la transmisión de uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, este espacio atraerá a los más pequeños de la casa. Para quienes disfrutan explorar y conocer la historia, también habrá actividades relacionadas con los libros y la historia de Guatemala.

El Taller artístico del significado del barrilete en la cultura maya es una de las actividades más llamativas de esta edición, mientras que otras, como Agujeros negros: monstruos amigables del universo, son ideales para todas las edades.

Esta es la agenda completa de actividades para que pueda planificar su visita a la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026.

Agenda

Mieles y mariposas

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Mariana Libertad (autora), Claudia Gálvez (ilustradora) y Diana López (editora)

Concurso Interescolar de Lectura

Hora: 9 a 13 horas

9 a 13 horas Lugar: Sala Marilena López

Cantar canciones en kaqchikel

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Maya' Wuj

Taller: Estrategias de enseñanza del idioma mam con la juventud

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lcda. Saqb'ech Andrea Guadalupe Pérez López e Ixkem Rigoberta Baquiax Menchú.

Taller de concientización: "Descubriendo el mundo sin ver"

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Miriam Pérez.

Las travesuras del Pequeño Nicolás

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Organiza Sophos.

Felicidad en los negocios

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Jaime Meschoulam y Marsha Pamela.

Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.

La fiesta del fútbol

Hora: 13 a 15 horas

13 a 15 horas Lugar: Stand de Alemania

Taller de idioma k'iche'

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Jun Tzijonem

Aprende alemán con historias

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Instituto de Idioma Alemán

Uso de simuladores PhET en el aprendizaje de las Ciencias

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: Luis Mijangos

Una forma de vida inspirada en el haiku

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponente: Miyashita Emiko.

Taller: La cultura de paz como un camino para la juventud

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lcda. Lucrecia de Krauser y Katerin Hernández, Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Aprende alemán con historias

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Instituto de Idioma Alemán

Taller artístico del significado del barrilete en la cultura maya

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Mtro. pintor Enrique Cay, maya kaqchikel, e Ixkem Rigoberta Baquiax Menchú, Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Agujeros negros: monstruos amigables del universo

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: José Rodrigo Sacahui

Una forma de vida inspirada en el haiku

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponente: Miyashita Emiko

Conectando con Conectivas

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: María José Carranza, María Alejandra Grotewold y Juliana Turqui

La ruta del artista al proyecto

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Zaira Pacajoj y Gildamaría Herrera

Terremoto

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Jorge Mario Cordón López

Entre la razón y el corazón

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Claudia Ortiz, Dee Allen Davis, Daniela Molina, Edgar Pineda, Estela Soberanis, Elizabeth Gaytán, Mirna López, María Herrera, Miriam de León, Christian Castañeda y Manuel Téllez.

La palabra como trinchera

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Brenda Morales, Matheus Kar, Hugo Cardona, Fernando Ramírez y Claudia Chinchilla.

Panel foro: Mujeres indígenas ejerciendo liderazgo

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lcda. Ixlem Chen Sam, Lcda. Milvian Aspuac, diputada Sonia Gutiérrez Raguay y Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Conferencia sobre César Vallejo y Miguel Ángel Asturias

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Carmen Lucía Alvarado y Méndez Vides. Modera y presenta: Javier Payeras. Organiza: Embajada de Perú en Guatemala.

Kumatzin Wuj Jun, Códice Maya en Dresde

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Nikolai Grube, Romelia Mo, Camilo Luin y Raxche' Rodríguez Guaján

Panel foro: Experiencias de revitalización lingüística de idiomas mayas en redes sociales

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lcda. Saqb'ech Andrea Guadalupe Pérez López, Maya Mam Saqbech.com; Lcda. Kleidy Sacba, Cobán, Alta Verapaz, y Elisa Canil Cop, Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Narrar el horror desde la posguerra

Hora: 18 a 20 horas

18 a 20 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Larissa Rú (Costa Rica), Jeanny Ivana Chapeta (Guatemala) y Martín Díaz Valdés (Guatemala). Modera: Carlos González Orellana.

México, mediador clave en América Latina

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Luz Elena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala, y Fernando González Davison.

La lengua de las bestias

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Giovanny Coxolcá y Hanna Orellana

El hombre de la valija

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Méndez Vides y Jaime Moreno

La máquina del tiempo

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponente: Walter Morán

75 años del ascenso al poder de Jacobo Árbenz Guzmán