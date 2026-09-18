Aleks Syntek anuncia que dejará México tras críticas por “regañar” al público en un concierto: “Mi ira fue justificada”

El cantante mexicano Aleks Syntek protagonizó un momento incómodo durante los festejos por el Grito de Independencia en México, el martes 15 de septiembre del 2026, durante un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Durante su presentación, el artista se detuvo para hablar con el público sobre la industria musical, los gustos de las nuevas generaciones y su trayectoria. Sin embargo, en lugar de recibir atención, fue abucheado y criticado por asistentes que pedían que siguiera cantando e incluso solicitaban temas de otros artistas.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, respondió el músico, visiblemente molesto.

Entre anécdotas, reclamos y abucheos, la tensión creció hasta que Syntek dejó su guitarra y aseguró: “Ya no les voy a aguantar a estos que estén inventando cosas de mí”.

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Videos de diferentes momentos de su presentación comenzaron a circular en redes sociales, acompañados de críticas por la actitud del artista durante el evento. Algunos usuarios expresaron que el artista habría “regañado al público”.

Este viernes 18 de septiembre, Aleks Syntek se pronunció al respecto. A través de sus historias de Instagram, el cantante aseguró que su “ira fue justificada”.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron, no hay nada que me moleste más que violencia a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, publicó.

En el mismo mensaje aseguró, con tono de reproche hacia quienes cuestionaron su comportamiento, que buscaría otro lugar donde comprendieran español.

“Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”, expresó.

Luego, en otra historia anunció que dejaría México y aseguró que su distanciamiento será por una etapa de “evolución mental”.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa evolución mental”, indicó junto a una fotografía suya.

Hasta el momento, Syntek no ha informado cuál será su nuevo destino ni cuánto tiempo estará fuera. Tampoco anunció si cancelará conciertos o modificará otros compromisos de trabajo.