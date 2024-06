"Mis queridos amigos, aquí reportándome con una mejoría en mi salud. Sé que están preocupados", contó la mexicana luego de mantenerse en silencio desde el 21 de mayo pasado.

Sus fans estaban muy preocupados al respecto y no fue hasta el viernes, 31 de mayo, que la reconocida intérprete y compositora rompió el silencio y por fin contó detalles sobre su estado actual de salud.

"La más feliz de poder decirles que mi mejoría, mi salud está viento en popa, lento, pero seguro, así que tienen Ana Gabriel para ratito", publicó la intérprete de 'Simplemente Amigos'.

Y es que Ana Gabriel padeció una influenza que se agravó hasta llevarla a una neumonía que puso en peligro su vida, por lo que se vio en la necesidad de cancelar sus conciertos en Chile, Paraguay y Brasil.

Sin embargo, por medio de un video en Instagram, en la que se le ve con una mascarilla, aseveró que retomará su gira a partir del próximo 7 de junio, comenzando por Chile. Posteriormente, visitará más países de Sudamérica y Europa.

"Voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho, por eso es que me estoy cuidando, no dejen de confiar en mí, que yo me cuido por y para ustedes, nos vemos para continuar con mi gira", escribió en sus redes sociales oficiales.