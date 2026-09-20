Angélica María y Angélica Vale visitan la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria en Guatemala

Las actrices y cantantes mexicanas Angélica María y Angélica Vale se encuentran de visita en Guatemala acompañados por los hijos de Vale, Angélica Masiel y Daniel Nicolás. Fue a través de las redes sociales de la Hermandad de Cristo Rey que se hizo pública la noticia de esta nueva visita de las artistas quienes se hicieron presentes en la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, ubicada en la 13 avenida y 1a calle de la zona 1 capitalina.

La Hermandad de Cristo Rey compartió una entrada en su muro de Facebook:

"Una visita que nos honra y nos alegra el corazón". "Hoy tuvimos el agrado de recibir en nuestra Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria a la reconocida primera actriz Angélica María Hartman Ortiz acompañada por su hija Angélica Vale Hartman. Agradecemos profundamente su visita a nuestra casa, un lugar de fe, historia y devoción, y nos llena de alegría el haber podido compartir con ellas este momento tan especial". "Que Nuestra Señora de Candelaria las acompañe y bendiga siempre". En esta otra imagen de la Hermandad de Cristo Rey, la familia se ve ante Cristo Rey (Foto Prensa Libre: Faebook Hermandad de Cristo Rey)

¿En misión especial?

Aunque no se ha dado a conocer el motivo de la llegada de la familia al país, en las fotografías se puede apreciar que los cuatro portan playeras de la Fundación Angels of Hope (Ángeles de la esperanza) una organización que forma parte de Food for the poor, que lucha contra el hambre en el mundo.

En agosto de 2025, Angélica María y Angélica Vale, quienes son embajadoras de esa organización, llegaron para conocer a algunos de los niños que apadrinan en la Antigua Guatemala.