Avistamiento de ballenas en el Pacífico: cómo vivir la experiencia de conocer a los gigantes del océano

“Vive de cerca la majestuosidad de las ballenas jorobadas en Guatemala”, dice la invitación a participar en los primeros avistamientos de la temporada, que se extenderá de diciembre del 2026 a mayo del 2027 y ofrecerá la oportunidad de conocer a los gigantes del océano.

Entre el azul infinito y la libertad del océano, las ballenas jorobadas se muestran en todo su esplendor, un espectáculo del que podrá ser testigo durante el “Avistamiento de ballenas”, una experiencia que lo llevará al océano Pacífico de Guatemala.

Ballenas Guatemala detalla que los participantes también podrán ser testigos de las maravillas de la naturaleza y la fauna acuática del Pacífico guatemalteco.

Los recorridos guiados ofrecen al público una experiencia segura, educativa y respetuosa con la vida marina. Cada avistamiento permite a los participantes admirar a los cetáceos y aprender sobre su comportamiento y conservación.

La actividad también permite a los participantes nadar en mar abierto, explorar las aguas del Pacífico, apreciar los paisajes y capturar fotografías de los cielos y el océano.

Durante la actividad, Ballenas Guatemala pide a los asistentes mantener un respeto absoluto hacia estos gigantes del océano.

Fechas

12, 13, 19 y 20 de diciembre del 2026

Horario y cronograma

Reunión: 7.30 horas

Abordaje del yate: 8 horas

Duración del recorrido: cinco horas

Regreso: entre las 12.30 y las 13 horas

Lugar

Punto de reunión: Marina Pez Vela, km 102.5, Puerto Quetzal

Destino: costa del Pacífico

Precio

Q1,300 por persona (cupo limitado)

¿Qué incluye el viaje?

Transporte en yate

Cinco horas de navegación

Nado en mar abierto (30 minutos aproximadamente)

Guía de primeros auxilios

Guía del recorrido

Fotografías digitales

Frutas y bebidas no alcohólicas

Entradas

Para reservar un cupo, puede comunicarse por WhatsApp al 5874-5938.

Restricciones

Se prohíbe portar armas

No se hará ningún tipo de reembolso monetario una vez efectuado el pago, sin importar la causa de la cancelación o ausencia

Al tratarse de un entorno natural, no se garantiza el avistamiento de especies, aunque las probabilidades son altas.