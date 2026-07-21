“Ayanti Hawanma: Yo en tu corazón – La Leyenda de la Mujer Jaguar”: la obra que llevará al público a un viaje por Petén

La leyenda de la Mujer Jaguar resurgirá en la puesta en escena del Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala con la presentación de la obra original Ayanti Hawanma: Yo en tu corazón - La Leyenda de la Mujer Jaguar.

La obra, que rinde homenaje a la tradición oral de Petén, llevará al público a un viaje por las orillas del lago Petén Itzá, donde ocurre este romance ancestral.

La puesta en escena forma parte de la Temporada Contemporánea 2026 y llegará al teatro para que el público acompañe a un pescador en un destino donde el misterio, la fuerza y una pasión prohibida convergen bajo la luz de la luna.

El pescador conocerá a un jaguar que, bajo la luz de la luna llena, adopta la forma de una hermosa mujer, de quien se enamora, destaca el Ministerio de Cultura y Deportes.

La obra estará bajo la coreografía de Lizette Mertins, mientras que la música fue creada por Paulo Alvarado. La temporada está dedicada a honrar la trayectoria y la pasión de la bailarina María Estefani Montúfar Castro.

Fechas

Del 14 al 26 de julio del 2026

Hora

24 y 25 de julio: 19 horas

26 de julio: 17 horas

Lugar

Teatro de Cámara "Hugo Carrillo", Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso: Q50 por persona.

Boletos

Adquiera sus entradas en taquilla una hora antes de cada presentación.

Importante: pago solo en efectivo.

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