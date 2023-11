¿Bad Bunny es el nuevo “rey del pop”? Internautas reaccionan a la nueva portada de Forbes y recuerdan a Michael Jackson

Sin embargo, esta no es la primera vez que medios han nombrado a otros artistas con ese mismo título. En el 2022, la revista Rolling Stones, colocó en su portada que el cantante británico, Harry Styles, era el nuevo “rey del pop”.

Esto causó un gran revuelo, que incluso hizo que el sobrino de Michael Jackson criticara a Rolling Stones por este título.

There is no new King of Pop. You don’t own the title @RollingStone, and you didn’t earn it, my uncle did. Decades of dedication and sacrifice. The title has been retired. No disrespect to @Harry_Styles, he’s mega talented. Give him his own unique title. https://t.co/td6SSSVkfX

— Taj Jackson (@tajjackson3) August 22, 2022