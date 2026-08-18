Baladas poderosas: El concierto de Ana Virginia con orquesta y con Luis Armando Campos como invitado especial

La cantautora guatemalteca Ana Virginia continúa conquistando admiradores debido a su propuesta sonora y presencia escénica.

Con más de una década de trayectoria, se ha presentado en varios escenarios del país, en los cuales ha encantado con su calidad interpretativa y el estilo musical de las agrupaciones con las que ha colaborado. Además, se ha consolidado como una artista que narra historias a través de balada pop, latin pop y funk.

En la actualidad, promueve un concierto especial en el que contará con una orquesta de 10 músicos y destacará las baladas internacionales que han arrancado suspiros durante varias décadas.

De acuerdo con Ana Virginia, la velada musical que ofrecerá contará con un repertorio de éxitos de artistas como Cristian Castro, Laura Pausini, Ricardo Montaner, Franco de Vita, Juan Gabriel, Mijares, Andrea Bocelli, y Sin Bandera, entre otros. Además, contará con Luis Armando Campos como invitado especial.

Fecha

Ana Virgina ofrecerá un concierto el miércoles 30 de septiembre.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Teatro Dick Smith del IGA

Precios y localidades

Q200

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de culturales.iga.edu

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