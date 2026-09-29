Escenario
Ballet Moderno y Folklórico presenta su temporada familiar con tres funciones que celebran la identidad de Guatemala
Con tres funciones que llevarán al público por un recorrido de la identidad cultural y las tradiciones del país, el Ballet Moderno y Folklórico presenta su temporada familiar.
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es un recinto que cuenta con varios espacios para promover el arte y la cultura. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro entre el Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala y los amantes del baile para celebrar la identidad cultural del país.
Durante su temporada familiar, el Ballet presentará tres programas: en la primera fecha, “El Señor Presidente” e “Imágenes Ixiles”; en la segunda, “Guatemaya” y “Boda en San Juan, Sacatepéquez”, y en la tercera, “Ayinti Hawamna” y “Petén”.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) destaca que esta nueva temporada constituye una invitación para que niños, jóvenes y adultos se acerquen al arte escénico.
Las puestas en escena se presentarán durante octubre y permitirán al público acercarse al teatro y conocer historias relacionadas con la tradición y la cultura de diferentes regiones del país. Esto debe conocer sobre las funciones.
Fecha:
4, 25 y 31 de octubre del 2026
Horarios:
- 4 y 25 de octubre: 17 horas
- 31 de octubre: 18 horas
Lugar:
Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la capital
Precio:
Q50 por persona
Boletos:
Venta de entradas en la taquilla el día del evento
Agenda de presentaciones
- 4 de octubre: “El Señor Presidente” e “Imágenes Ixiles”
- 25 de octubre: “Guatemaya” y “Boda en San Juan, Sacatepéquez”
- 31 de octubre: “Ayinti Hawamna” y “Petén”
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