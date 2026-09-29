Ballet Moderno y Folklórico presenta su temporada familiar con tres funciones que celebran la identidad de Guatemala

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el punto de encuentro entre el Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala y los amantes del baile para celebrar la identidad cultural del país.

Durante su temporada familiar, el Ballet presentará tres programas: en la primera fecha, “El Señor Presidente” e “Imágenes Ixiles”; en la segunda, “Guatemaya” y “Boda en San Juan, Sacatepéquez”, y en la tercera, “Ayinti Hawamna” y “Petén”.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) destaca que esta nueva temporada constituye una invitación para que niños, jóvenes y adultos se acerquen al arte escénico.

Las puestas en escena se presentarán durante octubre y permitirán al público acercarse al teatro y conocer historias relacionadas con la tradición y la cultura de diferentes regiones del país. Esto debe conocer sobre las funciones.

Fecha:

4, 25 y 31 de octubre del 2026

Horarios:

4 y 25 de octubre: 17 horas

31 de octubre: 18 horas

Lugar:

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la capital

Precio:

Q50 por persona

Boletos:

Venta de entradas en la taquilla el día del evento

Agenda de presentaciones

4 de octubre: “El Señor Presidente” e “Imágenes Ixiles”

25 de octubre: “Guatemaya” y “Boda en San Juan, Sacatepéquez”

31 de octubre: “Ayinti Hawamna” y “Petén”

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.