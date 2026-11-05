Barriletes gigantes de Guatemala: fecha, hora y participantes del conversatorio sobre su tradición ancestral

La tradición ancestral de elaborar barriletes gigantes, que llenan de color el cielo de Santiago Sacatepéquez y Sumpango, Sacatepéquez, va más allá de lo que se muestra durante los festivales del 1 de noviembre. Detrás de esta manifestación cultural se encuentran técnicas, saberes, recuerdos e historias que también vale la pena conocer.

El arte que se ha transmitido entre generaciones de barrileteros será presentado en un conversatorio denominado “Experiencias de festivales de barrileteros alrededor del mundo”, en el que el público podrá conocer más sobre esta tradición ancestral.

Para esta actividad, el Inguat detalló que se contará con la participación de Claude Quevedo, de Francia, y Jairo Montoya, de Colombia, quienes organizan festivales internacionales de barriletes.

Asimismo, Federico Carranza, representante de la Asociación de Barrileteros de Sumpango, compartirá sus conocimientos con el público.

El conversatorio también contará con la participación de maestros barrileteros de Guatemala, quienes compartirán sus experiencias, conocimientos, saberes, simbolismo e historias personales relacionados con esta tradición.

El evento, que tendrá una duración aproximada de una hora y media, busca transmitir que “detrás de cada barrilete hay historias que merecen volar”, según destaca la invitación del Inguat.

Fecha

5 de noviembre del 2026

Hora

A partir de las 18 horas

Lugar

Nivel 14 del edificio del Inguat, zona 4 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Ingreso gratuito

Entrada

Para ingresar, deberá confirmar su asistencia al correo lmperez@inguat.gob.gt.

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