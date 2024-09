Batman, el primer héroe que tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El murciélago enmascarado está próximo a hacer historia una vez más al convertirse en el primer personaje de cómic en recibir una estrella en el legendario Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia se realizaría el próximo jueves 26 de septiembre enmarcando la celebración por los 85 años de existencia del personaje. Su estrella sería la número 2 mil 790 y se ubicará en el 6764 de Hollywood Boulevard, frente al Museo Guinness World Records, al lado de Adam West que le interpretó en la década de 1960 y del cocreador del personaje, Bob Kane, porque el creador es Bill Finger.

Jim Lee, el presidente, editor y director creativo icónico de DC Cómics estará presente junto a Anne DePies, vicepresidenta senior y gerente general; al igual que Michael Empric, adjudicador oficial de Guinness World Records para certificar el logro histórico de Batman.

El personaje ya cuenta con dos récords: el cómic más largo en publicación continua (Detective Cómics, publicado desde 1938 hasta la actualidad) y el personaje de cómic que más veces ha sido adaptado en películas.

Hay diversas razones por las que Batman sería merecedor de dicho reconocimiento, su impacto en la cultura popular ha sido grande; en el ámbito del cine el murciélago ha recaudado US$6.8 millones en taquilla.

En cuanto a la música, el tema de Neal Nefti para la serie de televisión de la década de 1960 ganó un Grammy, sin olvidar las buenas composiciones de Danny Elfman, Hans Zimmer y Michael Giacchino.

El 21 de septiembre, los fanáticos podrán celebrar el Batman Day 2024, ya que Warner Bros Discovery ha preparado varias actividades especiales para conmemorar al personaje favorito de muchos.

Para festejar en casa, la plataforma de streaming Max, tendrá una selección de películas y series de Batman, incluyendo la nueva serie a estrenarse el 19 de septiembre con su primer episodio, se trata de uno de sus villanos, El Pingüino.

Batman will get a star on the Hollywood Walk of Fame next week.



(Source: @Variety) pic.twitter.com/eEWBWv9IE2