La espera ha terminado para los seguidores del cine fantástico y, en particular, para los seguidores del director Tim Burton, ya que su película Beetlejuice Beetlejuice se estrenó el pasado 6 de septiembre en cines nacionales y en distintas partes del mundo.

Desde el lanzamiento de la película original en 1988, también dirigida por Burton, Beetlejuice se ha convertido en una obra de culto.

Para esta secuela, el elenco se conforma de los famosos Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux.

¿De qué trata esta nueva entrega? La película se sitúa 30 años después de la historia original y presenta una nueva etapa en la vida de Lydia Deetz (Winona Ryder), quien ahora es madre de una joven llamada Astrid (Jenna Ortega).

En esta época contemporánea, la hija de Deetz provocará, sin querer, el regreso del icónico Beetlejuice y con ello una serie de aventuras divertidas y atípicas entre el mundo real y el más allá.

En medio de la euforia que ha generado esta entrega, le compartimos algunos datos interesantes de la secuela de Tim Burton:

Elenco de lujo en la segunda entrega

La historia de Tim Burton vuelve con una importante representación de la primera película de Beetlejuice, la cual le valió un éxito internacional hace 36 años.

En esta ocasión el director volvió a incluir a Michael Keaton para interpretar a Beetlejuice, así como a Winona Ryder quien interpreta el papel adulto de Lydia Deetz.

Por si fuera poco, la película también incluye a los premiados Monica Bertolucci y William Dafoe. Por otro lado, también se ha sumado Jenna Ortega, con quien Burton había trabajado en la serie de Netflix, Wednesday.

Explicación del origen de Betelgeuse

Beetlejuice Beetlejuice aborda los orígenes de personaje central, incluyendo su destino en el plano mortal y cómo llegó al más allá. En algún momento se relata que el personaje incluso vivió en el siglo XIV y que sobrevivió la Peste Negra.

Una exitosa secuela en taquilla

De acuerdo con el sitio Deadline, Beetlejuice Beetlejuice recaudó más de 41.5 millones de dólares en sus dos primeros días. Esto incluía 13 millones de dólares por concepto de preestrenos. Según el sitio de entretenimiento, la película podría superar los 90 millones de dólares en taquilla.

En su nueva versión, la película celebra la música de los 90s

Tim Burton trabajó nuevamente con Danny Elfman, quien realizó la música de la primera película. De acuerdo con el sitio Classif FM, Danny Elfman, reunió a varios músicos de rock de los 90s y 2000s para grabar la banda sonora.

Miembros de la banda Blink-182 como Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, así como integrantes de My Chemical Romance como Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, participaron tocando instrumentos, desde teclados, batería y bajo, hasta violín, para la composición de la banda sonora de Beetlejuice Beetlejuice.

La primera película inspiró una serie televisiva

La propuesta animada fue estrenada en 1989, un año después de haberse lanzado la película. Esta duró hasta 1991 cuando terminó en una cuarta temporada. En total se emitieron 83 episodios de 30 minutos cada uno.

A diferencia de la película, en la serie televisiva hubo una gran diferencia y es que Beetlejuice era amigo de Lydia Deetz. En la primera película, el personaje de Beetlejuice gustaba de Lydia.

Beetlejuice también ha llegado a Broadway

Un dato interesante es que la adaptación musical de Beetlejuice, que se estrenó en Broadway en 2019, fue escrita y compuesta por Eddie Perfect y rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos.

La propuesta logró varias nominaciones a los Premios Tony, incluyendo Mejor Diseño de Escenografía y Mejor Diseño de Iluminación, destacando por su vibrante puesta en escena y su energía irreverente, fiel al espíritu de la película original.