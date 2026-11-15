Belinda brilla como invitada en el segundo concierto de Karol G en México

La cantante colombiana Karol G cumple su promesa de sorprender en cada nuevo concierto. En las presentaciones realizadas en México, el público ha quedado impactado, primero cuando la intérprete de música urbana, como buena anfitriona le permitió brillar a Thalía y recién el pasado sábado 14 de noviembre, lo hizo con Belinda, que no solo fue aplaudida por su actuación, sino también por un brillante vestuario.

El diario mexicano Excelsior reportó que durante el concierto celebrado en el Estadio GNP, en el que ambas cantantes compartieron el escenario, emocionaron a sus seguidores al interpretar algunas de las canciones más conocidas de la también actriz.

"Que se escuche un grito bien fuerte para Belinda", expresó Karol G para darle la bienvenida a la artista que lució un traje de jersey y pantalón con brillos. El primer tema musical que compartieron fue Luz sin gravedad, uno de los éxitos de Belinda. Más adelante, a petición de la propia Karol G, la mexicana cantó Bella traición.

No faltaron los halagos mutuos de las artistas. Quien más afectuosa se mostró fue Belinda que le dijo a su anfitriona: "Es un honor estar aquí, gracias por ser tan auténtica, te quiero mucho".

Las artistas daban ya por concluida la colaboración sobre el escenario, pero el público pedía más, así que Belinda decidió quedarse para cantar Sapito, con la que hizo que todos recordaran su infancia, cantando, bailando y hasta saltando.

Uno de los momentos aplaudidos fue cuando ambas cantantes se hicieron trencitas que se cruzaron sobre las frentes, como lo hacía Belinda cuando era niña.

Para cerrar con broche de oro, Belinda expresó cuánto admira a Karol G y le hizo lo que podría ser el cumplido más original viniendo de ella “tú sí impones mucha moda”.

De acuerdo con lo reportado por el Heraldo USA, el encuentro entre las dos estrellas fue uno de los momentos más emotivos de la presentación, que forma parte de la gira Viajando por el mundo Tropitour.

Estrellas que se multiplican

Belinda no fue la única invitada en el segundo concierto de Karol G, porque minutos antes de que ella subiera al escenario, también había dicho presente Becky G. Junto a ella, Karol interpretó Mamiii, que es un éxito conjunto de las dos cantantes. Lo sorpresivo en esta actuación fue que estuvo acompañada por mariachis.

Al haber tenido invitadas tan notables, el público que asistirá al tercer concierto que se celebrará este domingo 15 de noviembre, ya se pregunta ¿quién será la próxima convidada a compartir escenario con la colombiana?