Ben Affleck dice que la inteligencia artificial no podrá sustituir totalmente a la industria del cine

Además de ser un reconocido actor a nivel internacional, el estadounidense Ben Affleck también es un destacado director, productor y guionista, por lo que sus declaraciones siempre son tomadas en cuenta dentro de la industria del cine; y justamente eso sucedió durante la cumbre de inversores "Delivering Alpha".

El ganador del Óscar participó en un debate sobre las ventajas y desventajas de la Inteligencia Artificial (IA), en donde aseguró que esta tecnología cambiará por completo la grabación de las películas, sin embargo, no logrará reemplazar a los humanos tan fácilmente a pesar del impacto que tendrá en el cine, ya que le faltará "creatividad".

Para Affleck, la inteligencia artificial será una herramienta para reducir los costos y facilitar la producción de miles de películas en todo el mundo, no obstante, la creatividad del proceso cinematográfico es algo "muy humano", por lo que será sumamente complicado de reemplazar con una computadora o un algoritmo.

"No me gustaría estar en el negocio de los efectos visuales porque ese será el primero en caer ante la inteligencia artificial", añadió el actor norteamericano, haciendo referencia a las habilidades de la IA en la industria del cine, en donde puede realizar correcciones técnicas sin necesidad de repetir tomas o gastar mucho dinero.

Ben Affleck indicó que otro de los beneficios de la Inteligencia Artificial será utilizado por los cineastas independientes, quienes tienen la menor cantidad de dinero pero "las mejores ideas que el cine necesita". El protagonista de Batman asegura que la IA reducirá las barreras económicas y ayudará para que más voces sean escuchadas.

Las declaraciones del actor a favor de la inteligencia artificial contrastan con las de Robert Downey Jr., conocido por su papel de Iron-Man, quien ha argumentado en más de una ocasión que la IA puede poner en riesgo el trabajo de miles de artistas y técnicos en toda la industria cinematográfica, tanto en Estados Unidos como en el mundo.

"La Inteligencia artificial debe ser un complemento para todos, no el reemplazo de alguien", fue una de las frases más destacadas de Affleck durante su intervención en el debate, generando controversia dentro de los fanáticos tradicionales del cine, quienes se oponen rotundamente a la inclusión de la IA en las producciones cinematográficas.

Por último, el director también habló sobre algunas de las ideas más polémicas en relación a la inteligencia artificial: La personalización del contenido. En esta innovadora, pero controversial idea, los consumidores de las plataformas digitales tendrán la posibilidad de reescribir episodios, acomodándolos a sus propios gustos o preferencias.

Sin embargo, la famosa personalización de contenido aún está lejos de existir y todo se debe a los derechos de autor; ya que es poco probable que los creadores de las series o películas estén dispuestos a aceptar que su obra sea distorsionada por consumidores que quizás no llegan a comprender la idea central del producto.

"La Inteligencia Artificial se basa en modelos entrenados con datos existentes y no puede generar ideas completamente nuevas; solamente reorganiza y recombina elementos ya existentes. Así que por el momento, el cine será lo último en ser reemplazado por la IA", agregó el actor y director norteamericano Ben Affleck.

