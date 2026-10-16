Billy Joel no puede subir a los escenarios: el artista revela las consecuencias de su afección cerebral

Desde hace cerca de tres años, el mundo de la música ha estado está expectante por el estado de salud del cantante, pianista y compositor estadounidense Billy Joel. Primero, comenzó a lucir un deterioro muy marcado sobre los escenario. Luego, en 2024 vino el diagnóstico: hidrocefalia. Ahora, el artista que es llamado Piano Man (en referencia a una de sus composiciones), ha revelado que esa enfermedad que se produce cuando el cerebro produce más líquido del necesario, le impide no solo ofrecer conciertos, sino incluso realizar otro tipo de actividades como conducir automóviles..

"Tengo que someterme a una serie de pruebas", comentó el cantautor en una entrevista con The Hollywood Reporter que es referida por la agencia de noticias EFE. "Ahora mismo no puedo conducir. No tengo permitido conducir", enfatizó.

El artista de 77 años, expuso en ese encuentro con el medio de comunicación que sus médicos le han desaconsejado actuar por el momento.

Incertidumbre y despedidas

La advertencia del médico fue terminante. "Lo que me dijo el neurólogo es que, cada vez que doy un concierto, es como si sufriera una conmoción cerebral", explicó Joel en la entrevista. Según expuso, el especialista señaló que la combinación de un volumen sonoro extremo, la iluminación, el estrés y la energía del espectáculo es demasiado riesgoso. Los admiradores del cantante tienen que estar al tanto de lo que suceda con próximos análisis, porque según precisó será hasta después de que se realicen más exámenes cuando se determine si podrá volver a los escenarios.

El cantautor que también se ha caracterizado por su gusto por las motocicletas, también se ha comenzado a despedir de esta afición. Ahora se prepara para subastar su colección de más de 70 motos. En la entrevista explicó que tanto el paso de los años como a la hidrocefalia, que ha afectado también a su equilibrio, son las razones para esta decisión.

La subasta estará a cargo de la famosa firma Gooding & Company (en asociación con Christie’s) ofrecerá la colección sin precio mínimo en su subasta Rétromobile New York, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre, de acuerdo con EFE.

El cantante neoyorquino relata que llegó a tener más de cien motocicletas y, "la verdad, solo puedes conducir una a la vez. Ya he entrado en la setentena y me he dado cuenta de que no puedo conducir tanto como antes. No quiero acabar como un insecto estrellado contra un parabrisas. Así que decidí poner muchas de ellas en subasta", aceptó resignado.

Un astro musical

Billy Joel es uno de los artistas musicales más relevantes de los Estados Unidos desde la década de los años 1970. Ha logrado más de 40 número uno en las estaciones de radio. Desde que en 1973 presentó su sencillo Piano Man, los listados se rindieron a sus pies. Su éxito en estos rankings se prolongó durante más de tres decenios.

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Obtuvo seis premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. De acuerdo con la Recording Industry Asociation (RIAA) es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos.

Ha realizado exitosas giras artísticas, algunas de ellas junto al británico Elton John. Aunque se le enmarca en los géneros del rock y del pop, también escrito y grabado música clásica. En 1992 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes y en 1999 fue se le dio la bienvenida al Salón de la Fama del Rock. Entre sus más sonados éxitos, además de Piano Man, se cuentan Uptown Girl, We Didnpt Start the Fire, The Longest Time, A Matter of Trust y The River of Dreams.