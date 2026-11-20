Fue el propio Bruno Mars quien anunció la muerte de su padre, el músico Peter Hernandez, a la edad de 74 años. El mensaje publicado por el artista señala: "Es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música", en Instagram.

La publicación en la red social del artista indica: "La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez". La declaración fue acompañada de una foto en la que aparece abrazando a su padre en una cama de hospital y que comparte junto a otras fotos de ambos a lo largo de los años.

"El mejor padre del mundo"

"El crio a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba", concluyó. La madre del cantante, Bernadette San Pedro Bayot, falleció inesperadamente a causa de un aneurisma cerebral en 2013.

Hernández creció rodeado de música, una pasión que con el tiempo trasladaría a sus hijos Bruno Mars, y sus hermanos Eric Tiara, Tahiti, Presley y Jaime.

La agencia EFE anota que Hernández tenía raíces judías y puertorriqueñas. "El padre de Bruno Mars señaló en una entrevista recogida por People en 2017, que durante su infancia se crio en "una especie de West Side Story pero sin el baile" y de la orquesta latina en la que tocaba su propio progenitor.

Ese estilo inspiraría a Mars años después, desde el uso de anillos en el dedo meñique hasta la conducción de Cadillacs, así como su gusto musical: "Todo mi sentido del ritmo se debe a que mi papá me enseñó a tocar los bongós cuando era niño", contó a la revista Latina* en 2017.

"Él es un músico profesional de la vieja escuela; de ahí vienen los anillos en el dedo meñique, los zapatos de charol, los trajes y el peinado tipo 'pompadour'. Todo surge de haber observado a mi padre", señaló el artista.

El sitio MSM anota que Hernández encabezó The Love Notes, un show familiar de doo-wop en Waikiki, la zona de hoteles y playas de Honolulu. En ese escenario, también hizo debutar a la ahora superestrella, con apenas cuatro años. "El futuro cantante hacía su número como imitador de Elvis Presley. Era tan pequeño que se le conocía como el imitador de Elvis más joven del mundo", asegura MSM.

El cantante se llama en realidad Peter Gene Hernández, igual que su padre. El nombre artístico también salió de él. "Mi papá me apodó Bruno desde que tenía 2 años", explicó el cantante en una entrevista. El apodo venía de su parecido con el luchador profesional Bruno Sammartino, contó Mars en una entrevista citada por MSM.