Escenario
“Cacao, Grano Ancestral”: el taller sensorial para explorar cómo el cacao se convierte en chocolate de forma tradicional
Celebre el Día Internacional del Chocolate con un taller sensorial que lo llevará a descubrir el proceso tradicional mediante el cual el cacao se transforma en chocolate.
Museo Miraflores abre sus puertas para actividades en el mes de septiembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía Museo Miraflores)
El Día Internacional del Chocolate se celebra cada 13 de septiembre y, para conmemorar esta fecha, el Museo Miraflores ofrecerá un taller sensorial denominado “Cacao, Grano Ancestral”, en el que podrá conocer la historia del cacao y su proceso artesanal.
Según Comunicación Social del museo, en esta actividad habrá una charla en la que se explicará cómo los mayas concebían el cacao y qué función tenía en su cultura. Además, en el museo hay artefactos que permiten explicar la importancia de este fruto.
Después, los asistentes podrán participar en la elaboración del chocolate mediante un taller sensorial en el que aprenderán desde cómo se tuesta el cacao hasta su transformación en chocolate.
El cacao se tostará y pelará para luego molerlo con piedras y elaborar el chocolate.
A partir de ese punto, se experimentará con mezclas de chocolate con limón, chile y cardamomo. “Celebremos el día del chocolate conociendo el fascinante alimento de los dioses. Descubre la historia del cacao y forma parte del proceso tradicional hasta llegar a una degustación de chocolates”, destaca la invitación.
Fecha
Domingo 13 de septiembre del 2026
Hora
El evento comienza a las 16 horas
Lugar
Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Guatemala
Precio
Entrada general: Q50 (cupo limitado)
Venta de entradas
Disponibles en la página web del Museo Miraflores: https://www.museomiraflores.org.gt/index.php
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.