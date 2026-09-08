“Cacao, Grano Ancestral”: el taller sensorial para explorar cómo el cacao se convierte en chocolate de forma tradicional

El Día Internacional del Chocolate se celebra cada 13 de septiembre y, para conmemorar esta fecha, el Museo Miraflores ofrecerá un taller sensorial denominado “Cacao, Grano Ancestral”, en el que podrá conocer la historia del cacao y su proceso artesanal.

Según Comunicación Social del museo, en esta actividad habrá una charla en la que se explicará cómo los mayas concebían el cacao y qué función tenía en su cultura. Además, en el museo hay artefactos que permiten explicar la importancia de este fruto.

Después, los asistentes podrán participar en la elaboración del chocolate mediante un taller sensorial en el que aprenderán desde cómo se tuesta el cacao hasta su transformación en chocolate.

El cacao se tostará y pelará para luego molerlo con piedras y elaborar el chocolate.

A partir de ese punto, se experimentará con mezclas de chocolate con limón, chile y cardamomo. “Celebremos el día del chocolate conociendo el fascinante alimento de los dioses. Descubre la historia del cacao y forma parte del proceso tradicional hasta llegar a una degustación de chocolates”, destaca la invitación.

Fecha

Domingo 13 de septiembre del 2026

Hora

El evento comienza a las 16 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Guatemala

Precio

Entrada general: Q50 (cupo limitado)

Venta de entradas

Disponibles en la página web del Museo Miraflores: https://www.museomiraflores.org.gt/index.php

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