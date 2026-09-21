Campeonato Latinoamericano 2026: bandas escolares recorrerán el Centro Histórico con música y expresiones culturales

El ritmo, el color y la cultura llegarán al Centro Histórico con el recorrido de bandas escolares que forma parte del Campeonato Latinoamericano de Bandas 2026, organizado por la Organización Internacional de Bandas (OIB).

La actividad recorrerá la Sexta Avenida de la zona 1 de la capital y contará con la participación de bandas de distintos países latinoamericanos, entre ellos: Costa Rica, Honduras, Panamá y Guatemala.

El evento, que comenzó en el 2014, busca promover el intercambio cultural entre países de Latinoamérica y fortalecer la formación artística de los jóvenes. La programación incluye un recorrido y dos presentaciones que se llevarán a cabo del 25 al 27 de septiembre del 2026.

El encuentro también contará con talento guatemalteco, ya que durante el desfile participarán bandas procedentes de Antigua Guatemala, Totonicapán y la Ciudad de Guatemala, entre ellas la banda escolar del Instituto para Señoritas Belén.

Durante el desfile, 15 bandas escolares internacionales recorrerán el Centro Histórico, entre ellas latinas, marching bands, tradicionales, fanfarrias y drum corps destacó Samuel Osoy, director de la OIB.

Fecha

Viernes 25 de septiembre del 2026

Hora

A partir de las 14 horas

Lugar

Paseo de la Sexta, zona 1 de la capital

Entrada

Gratuita

Recorrido

Inicio: parque Gómez Carrillo (Concordia)

Recorrido: Paseo de la Sexta

Punto final: plaza de la Constitución

Países participantes

México

El Salvador

Honduras

Costa Rica

Panamá

Ecuador

Guatemala

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