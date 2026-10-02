Escenario
Carrera Neón 3K: nueva jornada deportiva llena de luces y música en Quetzaltenango
Una recorrido de tres kilómetros que combina el ejercicio, luces y música para disfrutar en familia este 17 de octubre.
Carrera Neón 3K en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Quetzaltenango se prepara para recibir uno de los eventos más esperados y coloridos. La Carrera Neón 3K iluminará las calles de Xela mdiante una experiencia única, la cual combina actividad física, creatividad y un ambiente festivo para disfrutar con amigos y familia.
El evento está diseñado para todas las edades, lo que permite que tanto corredores experimentados como personas que prefieren caminar a su propio ritmo se sumen a la actividad. La propuesta invita a los participantes a destacar con atuendos creativos, accesorios fluorescentes y mucha energía para iluminar la noche.
Dicha actividad la organiza el Ministerio de Cultura y Deportes como parte de su programación deportiva y recreativa. La inscripción no tienen costo y debe realizarse previamente mediante el formulario habilitado por el Ministerio de Cultura y Deportes.
Fecha
Sábado 17 de octubre de 2026.
Hora
16 horas
Punto de partida
Templo Minerva, ubicado en la 4.ª calle y calle Rodolfo Robles, zona 3 de Quetzaltenango.
Meta
Calle Rodolfo Robles, frente al sector de la Terminal, Quetzaltenango.
Inscripción
La participación es totalmente gratis e incluye el kit de participación.
Para asegurar el espacio, se llena un formulario proporcionado por los canales oficiales del evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.