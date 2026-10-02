Carrera Neón 3K: nueva jornada deportiva llena de luces y música en Quetzaltenango

Quetzaltenango se prepara para recibir uno de los eventos más esperados y coloridos. La Carrera Neón 3K iluminará las calles de Xela mdiante una experiencia única, la cual combina actividad física, creatividad y un ambiente festivo para disfrutar con amigos y familia.

El evento está diseñado para todas las edades, lo que permite que tanto corredores experimentados como personas que prefieren caminar a su propio ritmo se sumen a la actividad. La propuesta invita a los participantes a destacar con atuendos creativos, accesorios fluorescentes y mucha energía para iluminar la noche.

Dicha actividad la organiza el Ministerio de Cultura y Deportes como parte de su programación deportiva y recreativa. La inscripción no tienen costo y debe realizarse previamente mediante el formulario habilitado por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Fecha

Sábado 17 de octubre de 2026.

Hora

16 horas

Punto de partida

Templo Minerva, ubicado en la 4.ª calle y calle Rodolfo Robles, zona 3 de Quetzaltenango.

Meta

Calle Rodolfo Robles, frente al sector de la Terminal, Quetzaltenango.

Inscripción

La participación es totalmente gratis e incluye el kit de participación.

Para asegurar el espacio, se llena un formulario proporcionado por los canales oficiales del evento.

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.